Sarah Connor

Sarah Connor, die mit bürgerlichem Namen Sarah Terenzi-Fischer heißt, wurde 1980 in Delmenhorst (Niedersachsen) geboren. Die deutsche Sängerin hatte 2001 ihren Durchbruch mit der Single „Let‘s Get Back to Bed – Boy!“. Damals sang sie ausschließlich auf Englisch, bevor sie sich mit dem Album „Muttersprache“ (2015) deutschen Liedern widmete. Die Band Tanyc war in Salem ihre Vorband.