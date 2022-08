Friedrichshafen vor 6 Stunden Was wurde eigentlich aus den Open-Air-Konzerten am Graf-Zeppelin-Haus? 2018 erfreuten Open-Air-Konzerte am Graf-Zeppelin-Haus tausende Besucher. 2019 wurde wegen eines drohenden Rechtsstreits drinnen gefeiert, ab 2020 wegen Corona gar nicht mehr. Hat das Format noch eine Zukunft?

Open-Air-Konzerte am Graf-Zeppelin-Haus und damit direkt am Häfler Bodenseeufer? 2022 ist davon nichts in Sicht, 2023 könnte sich das aber ändern. | Bild: Bömelburg, Christina