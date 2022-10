von Roland Dürrhammer

Schlägereien in der Färberstraße Villingen oder der Uhlandstraße in Schwenningen, Auseinandersetzungen und kriminelles Treiben im Neckarpark: derartige Vorkommnisse sorgten ganz aktuell in jüngster Vergangenheit für öffentliches Aufsehen.

Aber auch Drogenkriminalität, Internetbetrug und Wohnungseinbrüche beunruhigen viele Bürger. Wie also sieht es mit der Kriminalität in Villingen-Schwenningen aus? Wie nimmt die Bevölkerung die Sicherheitslage in der Stadt wahr? Wo liegen Problembereiche, wie groß ist die Furcht der Bürger vor Kriminalität?

Alle sollen sich sicher fühlen

Um dies herauszufinden erhalten Ende nächster Woche 15.794 zufällige ausgewählte Personen aus 75175 Bürgern ab einem Alter von 14 Jahren einen Fragebogen über ihr Sicherheitsempfinden in Villingen-Schwenningen. „Mir ist es wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt sicher fühlen“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Das Sicherheitsaudit werde unter wissenschaftlicher Mitwirkung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und des Institutes für Kriminologie der Universität Heidelberg durchgeführt. „Durch die Auswertung der Fragen möchten wir erfahren, bei welchen Maßnahmen wir noch nachsteuern, oder welche Änderungen wir vornehmen müssen“, so Roth. Man werde die derzeitige Situation wissenschaftlich durchleuchten.

Über die Sicherheitsbefragung der Bürger in VS informieren Gunther Dreher, Joachim Spitz von der Pro Kids Stiftung VS, Oberbürgermeister Jürgen Roth und Bürgeramtsleiter Ralf Glück (von links). Bild: Roland Dürrhammer

„Für das Sicherheitsaudit, haben wir VS mit den Ortsteilen in 29 Stadtteile gegliedert, um die Identifizierung der örtlichen Problemlagen zu optimieren“ erläutert Bürgeramtsleiter Ralf Glück. Man werde die Umfrage in Hybridform durchführen, mit einem Online-Fragebogen oder in Papierform.

Erfolge in anderen Kommunen

„Das Konzept ist vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg entwickelt worden. Die Befragungen fanden in zahlreichen Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis statt, zuletzt in Pforzheim, Karlsruhe Mannheim und Heilbronn durchgeführt statt“, sagt Gunther Dreher, Kriminaldirektor a.D. und Gastdozent an der Hochschule für Polizei.

Durch die aufwändige Differenzierung nach Stadtteilen, könne man gezielt dort Maßnahmen ansetzen, wo es Probleme geben würde „Ein Novum für VS ist, dass die Fragen erstmals neben der Papierform auch online beantwortet werden können“, so Dreher.

Im Rhein-Neckar-Kreis um Heidelberg habe das Sicherheitsaudit und die daraus abgeleiteten Maßnahmen langfristig zu einer deutlichen Reduzierung der Kriminalität geführt. Zehn weitere Städte, die das Audit durchgeführt haben, hätten über 20 Jahre hinweg ebenfalls eine sinkende Kriminalitätsrate verzeichnet.

Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sollen – wie hier im Juni 2021 – für Sicherheit und Ordnung in Villingen-Schwenningen sorgen. Doch allein mit Kontrolle ist das kaum zu schaffen. Die Stadt will daher ein neues Präventionskonzept angehen. | Bild: Stadt Villingen-Schweningen

Alle erhalten ein Anschreiben des Oberbürgermeisters über die Hintergründe und Vorteile der Befragung und einen individuellen Zugangscode zur anonymen Beantwortung des Online-Fragebogens. Dieser Fragebogen enthält 23 Fragen mit Unterpunkten. Und Ideen sind gefragt, für konkrete Verbesserungsmöglichkeiten und Anregungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Fragebögen mit frankiertem Rückumschlag hat die Stadtverwaltung für die angeschriebenen Bürger parat.

Pro Kids Stiftung mit dabei

Um die Motivation und den Anreiz den Fragebogen auszufüllen zu erhöhen, konnte zum einen die Pro Kids-Stiftung-VS gewonnen werden. „Wir werden pro eingesandten Fragebogen einen Betrag einsetzen und dafür 400 Malbücher kaufen“, so Joachim Spitz, Vorsitzender des Stiftungsrats. Je 200 Malbücher werde man an den Weihnachtsmärkten in Villingen und Schwenningen an Kinder verschenken. „Für uns ist die Sicherheit der Kinder besonders wichtig“, sagt Spitz.

Zum anderen verlost die Stadt VS unter den eingesandten Fragebögen zehn Hiddelis-Gutscheine VS im Wert von 100 Euro und 20 Hiddelis-Gutscheine VS im Wert von 50 Euro. Glück betont: „Am Ende des Fragebogens gibt es die Möglichkeit eine Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Verlosung abzugeben und eine E-Mail-Adresse zu benennen. Diese freiwilligen Angaben werden komplett getrennt von den Fragebögen gespeichert“. Die Umfrage sei völlig anonym. „Bei der Verlosung wird keine Verbindung zum Fragebogen hergestellt“, versichert Glück. Ziel sei es, die 15 Prozent Rücklaufquoten anderer Kommunen deutlich zu erhöhen.

2023 im Gemeinderat

Das Ergebnis der Datenanalyse in Form eines Gutachtens mit Präventionsempfehlungen und die Vorschläge der Maßnahmenpakete ist zur Vorstellung im Gemeinderat im Frühjahr 2023 zu erwarten.