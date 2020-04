von Autorenzeile

Für viele Menschen stellt die Zeit der Corona-Pandemie eine große Herausforderung dar. Wer damit nicht klarkommt, dem steht die Beratungsstelle Pro Familia in Villingen auch in der aktuellen Krisenzeit zur Verfügung.

Die Einzel, Paar- und Familientherapeuten der Beratungsstelle, die ihre Beratung für den Schwarzwald-Baar-Kreis anbieten, wissen um die besonderen Umstände der aktuellen Kontaktbeschränkungen. „Während es Familien und Lebensgemeinschaften gibt, die die gemeinsame Zeit durchaus auch genießen können, gibt es auf der anderen Seite die Menschen, die mit dieser außergewöhnlichen Situation nur sehr schwer zurechtkommen und auch die ständige Nähe und Enge zuhause nicht gut aushalten können“, berichtet die Beratungsstelle. Das könne auch schnell in Aggressionen umschlagen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden mit sexueller, psychischer und körperlicher Gewalt konfrontiert. Aber auch Zukunftsängste, depressive Verstimmungen und ein Gefühl der Einsamkeit plagen viele Menschen in dieser Zeit.

Für Paare und Familien sei es wichtig, so Pro Familia, im Austausch zu bleiben, sich und den anderen Familienmitgliedern bewusste Auszeiten einzuräumen, den Tag zu strukturieren und sich in bewusster Wertschätzung zu begegnen. Neben der Beziehungspflege in der Familie sollten aber auch Freunde, Verwandte und Bekannte nicht vergessen werden, denn viele müssen diese Zeit alleine durchstehen. Dies kann, neben dem klassischen Telefongespräch, auch sehr gut und einfach über die diversen Social-Media-Kanäle geschehen.

Die folgenden Tipps können Helfen die Krise besser zu bewältigen:

Bleiben Sie im Austausch – reden sie mit ihrem Partner und ihren Kindern über ihre Gefühle und Gedanken und verlassen Sie die Ebene der Organisationseinheit. Leben Sie ein Miteinander.

Gewähren Sie sich, jetzt speziell in der Corona-Notsituation, Freiheiten. Es ist durchaus in Ordnung alleine rauszugehen und die Kinderbetreuung mal an die Partnerin oder den Partner abzugeben. Jedes Familienmitglied sollte sich auch bewusste Auszeiten nehmen dürfen.

Begegnen Sie sich mit Wertschätzung und Anerkennung.

Von John Godman (Psychologe aus New York), wurde die 5-zu-1- Regel entwickelt: Macht man dem Partner einen Vorwurf, braucht es fünf Nettigkeiten, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Beobachten Sie mal: Wie freundlich sind Sie zu ihrem Partner und ihren Kindern und formulieren Sie ihre Vorwürfe als Wünsche.

Wenn das familiäre und freundschaftliche Gespräch nicht ausreicht, gibt es auch professionelle Hilfe. Die Pro-Familia-Beratungsstelle im Villinger Klosterring 11 bietet telefonische und Videoberatung an. Wichtig ist es, vorab einen Termin zu vereinbaren. Die Beratungsstelle ist von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 17 bis 18 Uhr zur Terminvereinbarung erreichbar (Tel. 07721-59088). Weitere Informationen unter www.profamilia-vs-villingen.de oder www.facebook.com/profamilia.VS.

Nach wie vor finden auch die Schwangeren- und Schwangschaftskonfliktberatungen statt. Während der Corona-Krise werden alle Beratungen telefonisch oder per Video angeboten. Und noch ein Hinweis: Alle Mitarbeiter stehen unter Schweigepflicht.