VS-Villingen vor 7 Stunden Viele Vorgaben beim sozialen Wohnungsbau am Oberen Brühl: Was ein potenzieller Investor dazu sagt Auf einem früheren französischen Kasernengelände in VS-Villingen soll ein ehrgeiziges Projekt realisiert werden. Doch lassen sich dafür private Geldgeber finden?

Hier, am Oberen Brühl, auf dem früheren französischen Militärgelände in Villingen will die Stadt in großem Stil Sozialwohnungen bauen lassen. Sie stellt dafür aber einige Bedingungen. Ob sich so aber private Investoren finden lassen? | Bild: Hans-Jürgen Götz