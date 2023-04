Am Sonntag, 23. April, ist in der Villinger Innenstadt für die ganze Familie jede Menge geboten. In Verbindung mit dem Kindersonntag öffnen die Geschäfte des Villinger Einzelhandels von 13 bis 18 Uhr. Gleichzeitig lädt das Franziskanermuseum zum Keltentag ein.

13 Stationen für die Kinder

An 13 Stationen, die in der Fußgängerzone verteilt sind, können Kinder von vier bis 13 Jahren ihre Geschicklichkeit, ihre Ausdauer und ihr Wissen unter Beweis stellen. Betreut werden die einzelnen Spielstationen von Vereinen und Geschäften. Mit dabei sind unter anderem das Jugendrotkreuz, die DLRG, die Jugendfeuerwehr, die Malteser Jugend, die Fazenedle, der Turnverein, Fielmann, Injoy und der Akkordeonverein Blau/Weiß.

„Wir freuen uns, dass mit dem Reitverein St. Hubertus, Blumen Späth und den Stadtwerken auch einige neue Veranstalter der Kinderolympiade dabei sind“, freut sich Rainer Böck, zuständig für die Sparte Handel beim Gewerbeverband Oberzentrum (GVO).

Alle Teilnehmer bekommen eine Medaille

Jedes Kind, das an der Olympiade teilnimmt, erhält eine Medaille. Für die besten zehn Teilnehmer der drei Altersgruppen winken zudem tolle Preise. Die jeweiligen Hauptpreise werden vom SÜDKURIER zur Verfügung gestellt.

Eine Boulderwand für kleine Klettermaxe

Auch das Rahmenprogramm bietet jede Menge Spaß und Unterhaltung. Es gibt Kinderschminken der Südstadtclowns, an einer Boulderwand können die wagemutigen jungen Kletterer hoch hinaus. Ein Modellierkünstler verwandelt Luftballons in lustige Tierfiguren und ein Zauberkünstler verblüfft kleine und große Zuschauer mit seinen Tricks.

Für Kinder gibt es am 23. April eine Olympiade, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Das Bild ist bei der Kinderolympiade 2021 entstanden. | Bild: Sprich, Roland

Veranstaltungen sollen die Innenstadt beleben

Dass parallel zum verkaufsoffenen Sonntag und Kindersonntag auch der Keltentag im Franziskanermuseum stattfindet, ist durchaus so gewollt. „Spätestens seit Corona ist klar, dass sich Innenstädte und Handel in einem Wandel befinden und sich neu zusammenfinden müssen“, sagte die Leiterin des Franziskanermuseums, Anita Auer.

Um die Innenstadt neu- und wiederzubeleben, brauche es Veranstaltungen. Hier sehen sowohl Rainer Böck als auch Anita Auer mit den beiden Veranstaltungen eine Symbiose. „Die einen kommen wegen des Einkaufs- und Kindersonntags und gehen dann zum Keltentag, die anderen interessieren sich für den Keltentag und nutzen die Möglichkeit anschließend zum Einkaufsbummel“, so Böck.

Geschäfte geöffnet Der Kindersonntag am Sonntag, 23. April beginnt bereits ab 12 Uhr mit der Kinderolympiade. Die Geschäfte des Einzelhandels haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Keltentag im Franziskanermuseum ist von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

So erwachen die alten Kelten zum Leben

Beim Keltentag, hier ein Bild von 2021, können die Besucher auch selbst ausprobieren, wie die Menschen vor mehr als 2500 Jahren beispielsweise Getreide zu Mehl gemahlen haben. | Bild: Sprich, Roland

Wie Claudia Geiser vom Franziskanermuseum sagt, werden am Keltentag mehrere Living-History-Gruppen das Leben der Keltenzeit vor 2600 Jahren im Innenhof des Museums detailgetreu nachleben. Gezeigt werden Trachten und Schmuck sowie die damalige Bewaffnung.

Außerdem werden keltische Schmiedetechniken vorgeführt. Eine Goldschmiedin zeigt, wie früher Kupferblech bearbeitet wurde. „Das ist eine Mitmachaktion, hier können auch die Besucher versuchen, ihr eigenes Andenken herzustellen“, so Geiser. Zudem wird auch die Glasperlenherstellung gezeigt, „nach damaligen Herstellungstechniken“, wie Geiser betont.

Livin-History-Gruppen demonstrieren im Innenhof des Franziskanermuseums, wie früher wohl Konflikte bewältigt wurden. | Bild: Sprich, Roland

Auch eine Führung durch die Saba-Ausstellung

Am Keltentag, der vom Keltenland Baden-Württemberg und dem Freundeskreis städtische Museen unterstützt wird, wird es auch zwei Kurz- und zwei speziell auf Familien ausgerichtete Führungen durch die Keltenausstellung im Museum geben. „Zudem gibt es auch eine Sonderführung durch die Saba-Ausstellung“, wie Anita Auer ergänzt.

Am 23. April gibt es auch eine Sonderführung durch die SABA-Ausstellung. | Bild: Hans-Juergen Goetz

