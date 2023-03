Die Polizei sucht am Donnerstag, 2. März, nach Angaben von Pressesprecher Jörg-Dieter Kluge wieder mit einer großangelegten Aktion nach dem seit über zwei Monaten vermissten Dirk Brünker aus Villingen.

Der Gesuchte ist am 23. Dezember 2022 auf dem Nachhauseweg in der Villinger Innenstadt spurlos verschwunden. Seitdem gibt es keine Hinweise auf seinen Verbleib.

Nun wird laut Kluge „erneut ein größeres Waldgebiet in Brigachtal, westlich der Ortsteile Klengen und Grüningen, durchsucht“. Es gebe nach jüngsten Vernehmungen, so Kluge, weitere Hinweise, dass sich der Gesuchte zuletzt in diesem Bereich aufgehalten haben könnte.

Das Handy des Vermissten soll sich am Abend des Verschwindens des bekannten Ex-Fußballers aus Villingen dort in ein Funknetz eingewählt haben. Ob Brünker zu diesem Zeitpunkt sein Handy noch bei sich hatte, ist eine von vielen offenen Fragen in dem Fall.

So sieht die Polizei die Erfolgs-Chancen

„Es ist sehr vage, aber wir versuchen es“, schildert Polizeisprecher Kluge die Einsatzvoraussetzungen. In den Fokus der Beamten rückt außer den Wäldern zwischen Klengen und Grüningen jetzt auch ein Waldabschnitt vom Brigachtal in Richtung Wolterdingen.

An der Aktion seien über 100 Polizisten beteiligt. Zeugen, die Hinweise zum Vermissten geben können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummern 0741 4770 in Verbindung zu setzen.

