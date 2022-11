Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Stadt probiert Provisorium: Denn die Heizung der Steppachturnhalle fällt bis Mitte Januar aus

Das ist keine Energiesparmaßnahme. Dass es in der Steppachturnhalle so kalt ist, liegt am defekten Heizverteiler. Und der muss erst neu produziert werden.