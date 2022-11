In der Weihnachtsbäckerei – gibt‘s so manche Stresserei. Es gibt ja tolle Plätzchen, unglaublich fantasievoll und filigran verziert, entstanden aus verschiedenen Teigen und Füllungen und bei Ofentemperaturen, die man nach dem Vorheizen wieder senken muss: Schön und gut, wenn man viel Muße und noch mehr Zeit hat.

Den Teig nach dem Kühlen weich kneten: Das können schon die Kleinsten. | Bild: Nathalie Göbel

Aber manchmal hat man doch einfach nur Lust auf ein paar leckere Plätzchen, ohne viel Aufwand und idealerweise mit Zutaten, die man nicht grammweise in der Apotheke erstehen muss.

Verraten Sie uns Ihr Lieblings-Rezept? Haben Sie auch ein schnelles Plätzchenrezept auf Lager, das einfach immer gelingt und allen schmeckt? Dann verraten Sie es uns doch – am besten mit Bild. Schreiben Sie uns eine Mail an villingen.redaktion@suedkurier.de – wir sind gespannt!

Bei uns sind das die „Vanilledingerchen“, die mir vor geraumer Zeit im Instagram-Feed der Bloggerin Anna Luz de Léon alias Berlin Mitte Mom untergekommen sind.

Damit die Vanilledingerchen gleichmäßig werden, schneidet man sie am besten von einer Teigrolle. | Bild: Nathalie Göbel

So unglaublich lecker und so einfach gemacht, dass man sie mal eben zwischendurch mit Kindern fabrizieren kann, ohne dass danach die Küche kernsaniert werden muss. Im Grunde sind sie nicht viel anders als Vanillekipferl, wobei da bei manchen Rezepten noch Eier hinzukommen.

Mit einer Gabel werden die Kekse platt gedrückt – fast wie Gnocchi, aber in süß. | Bild: Nathalie Göbel

Aber Achtung: Schon der Teig ist so lecker, dass große und kleine Bäcker gerne mehr als nur ein Stück probieren. Also am besten gleich die doppelte Menge machen – sie kommen weg, versprochen.

Nach acht bis zehn Minuten im Ofen sind die schnellen Plätzchen schon fertig. | Bild: Nathalie Göbel

Zutaten: eine Vanilleschote, 150 Gramm Mehl, 70 Gramm gemahlene Mandeln, 50 Gramm Puderzucker, 125 Gramm kalte Butter, eine Prise Salz.

45 Minuten Kühlschrankruhe

So geht‘s: Die Vanilleschote auskratzen und die trockenen Zutaten miteinander vermengen. Die kalte Butter in kleine Stückchen schneiden und zusammen mit dem Vanillemark dazugeben, das Ganze zu einem festen Teig verkneten. Zu zwei Rollen formen und 45 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

Wirklich so einfach wie Zitronen auspressen: Die Herstellung der Vanilledingerchen. | Bild: Nathalie Göbel

Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Teigrollen in 1,5 Zentimeter breite Scheiben schneiden, daraus Kugeln formen und mit einer Gabel flachdrücken. Acht bis zehn Minuten backen und nach dem Auskühlen mit Puderzucker bestreuen – fertig.