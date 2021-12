Mittwoch 15.20 Uhr wurde der Polizei zunächst ein Dachstuhlbrand an der Ecke Bleiche-/Großherzog Karl-Straße gemeldet. Doch schnell stellte sich heraus, dass das bewohnte Obergeschoss brannte. Bei dem verheerenden Feuer starb ein Bewohner, eine weitere Person wurde verletzt ins Klinikum gebracht. Dies bestätigte ein Polizeisprecher.

80 Feuerwehrleute sind im Einsatz. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Bis in die Abendstunden löschten 80 VS-Feuerwehrleute das Feuer. Sie versuchten von zwei Seiten, den Brand in den Griff zu bekommen, erklärte der hauptamtliche Kommandant, Markus Megerle.

Video: Uhrig, Miriam

Gleichzeitig wurde dieser Teil des Stadtgebiets weiträumig abgesperrt. Die Polizei alarmierte mit Lautsprecherdurchsagen die Anwohner: Sie sollten Türe und Fenster geschlossen halten. Durch die Wetterlage konnte der Rauch nicht nach oben abziehen, sondern er wurde nach unten gedrückt, erläuterte Megerle das Vorgehen.

15.20 Uhr wird zunächst ein Dachstuhlbrand gemeldet, doch das Obergeschoss brennt. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Neben den 80 Feuerwehrkräften waren 25 Sanitäter vor Ort, zudem die Führungsgruppe der Feuerwehr, der Kreisbrandmeister, aber auch ein Team des Technischen Hilfswerks, sollte es bei der Statik des Gebäudes zu Problemen kommen.

Der südliche Stadtbereich ist weiträumig gesperrt. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das Haus wird derzeit saniert, es ist eingerüstet. Hinweise auf die Brandursache gebe es derzeit nicht, sagte der Polizeisprecher. Auch die Kripo sowie der Kriminaldauerdienst seien vor Ort. Das Haus könne aber voraussichtlich erst am morgigen Donnerstag betreten werden.

Video: Uhrig, Miriam

Suche nach weiteren Bewohnern

Aktuell werde auch nach dem Aufenthaltsort zweier weiterer Bewohner gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass sie beim Ausbruch des Feuers nicht vor Ort waren. Zur Sicherheit suchen die Feuerwehrkräfte derzeit die Wohnbereiche ab.

Das Gebäude, das brennt, wird derzeit saniert. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Im südlichen Stadtgebiet Villingens kommt es bis in den Abend hinein zu Verkehrsbehinderungen.

Den Rauch drückt es wegen der Wetterlage in Bodennähe. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Mehrere schwere Brände In jüngster Zeit war die Feuerwehr in VS mehrfach gefordert. Am Mittwoch, 9. Dezember, starb eine 77-Jährige an den Folgen eines Wohnungsbrandes in der Hafnerstraße in VS-Schwenningen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wollte eine 77-jährige Frau einen Adventskranz entzünden. Dabei fing ihr Wollpullover Feuer. Damit setzte sich die Serie der schweren Brände fort. Im Oktober haben 17 Menschen ihre Bleibe verloren, als es in einem Mehrfamilienhaus am Schwenninger Marktplatz brannte. Am 9. April brannte ein Mehrfamilienhaus in der Schwenninger Mutzenbühlstraße. Dabei wurden 14 Menschen zum Teil schwer verletzt. Ebenfalls im April starb ein 17-Jähriger in einem Reihenhaus in der Villinger Südstadt an einer Rauchgasvergiftung.

Kein Durchkommen mehr ist in Richtung Rietheim. | Bild: Hans-Jürgen Götz

