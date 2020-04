Schutzmasken aus Baumwolle können ja gewaschen und wieder verwendet werden. So wollte eine Frau, eigentlich ganz vorbildlich, ihre Gesichtsmasken auskochen; leider hat sie mit dieser Aktion einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die 63-jährige Bewohnerin des Kapuziner in der Neutorstraße hatte die Schutzmasken im Topf auf dem Herd vergessen, teilt die Polizei mit. Nachdem das Wasser vollständig verdampft war, brannten die Stoffmasken im Topf an und verursachten den starken Rauch, der dann den Feuerwehreinsatz auslöste. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden, bis auf die zerstörten Masken.