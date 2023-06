Im Franziskanermuseum läuft noch bis zum 16. Juli die Ausstellung „Mythos SABA“ über das einstige Weltunternehmen mit Sitz in Villingen. Aufgrund des großen Zuspruchs haben die Organisatoren entschieden, die Schau zu verlängern bis zum 16. Juli.

Claudia Geiser vom Franziskanermuseum erklärt auf Anfrage: „Die gute Besucherresonanz und die Begeisterung für das Ausstellungsthema haben uns motiviert, die Verlängerung zu ermöglichen. Mehr als 3500 Besucher konnten wir bis heute zählen.“

Die Produktpalette des einstigen Weltunternehmens ist beeindruckend und fast jeder entdeckt ein Produkt, dass man selbst einmal besessen hat. | Bild: Michael Kienzler

Viele Emotionen

Kurator Peter Graßmann berichtet: „Selten hat eine Ausstellung bei unseren Besuchern so starke Emotionen ausgelöst. Die Erinnerung an SABA ist auch die Erinnerung an das eigene Leben, an den ersten eigenen Kassettenrekorder, die erste Fußball-WM im Farbfernsehen oder eine eigene Tätigkeit im Unternehmen.“

Dabei führe das Feedback, das die Ausstellungsmacher von nah und fern erhalten, deutlich vor Augen, dass die Geschichte des Unternehmens noch lange nicht abgeschlossen sei: Sie werde von Sammlern, Bastlern und Rundfunk-Fans bis heute fortgeschrieben.

Die Besucher staunen, was in der Schau alles zu sehen ist. | Bild: Hans-Juergen Goetz

SABA steht für Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt

Die Schau bietet den vielen SABA-Fans die Gelegenheit, die Unternehmensgeschichte und die Produktpalette anhand vieler Objekte kennenzulernen. Das Jahr 1923 gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland.

Im selben Jahr begann die Firma August Schwer Söhne Metallwaren-Fabrik mit der Herstellung von Teilen für Radiogeräte und nannte sich fortan Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt, kurz: SABA. Anlässlich dieses 100. Doppeljubiläums wird die bewegte Firmengeschichte im Franziskanermuseum neu beleuchtet und dargestellt.

Bild: Hans-Juergen Goetz

