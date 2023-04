Kürzlich erst hatte der SÜDKURIER über die zum Teil elendslangen Wartezeiten an städtischen Ampelanlagen berichtet, die zu Frust bei staugeplagten Autofahrern führen. Aber auch Fußgängerampeln kommen nach der aufwändigen Recherche zweier Südkurier-Redakteurinnen teils sehr schlecht weg. Manche Querungen über vielbefahrene Straßen, so haben sie festgestellt, haben insbesondere für ältere Menschen und Eltern mit kleinen Kindern viel zu kurze Grünphasen.

Eine ganz besondere Ampelanlage

Eine ganz besonders flotte Ampelanlage, die so schnell reagiert, dass ein Fußgänger, der sie auslöst, schon wieder rot hat, bevor er die Straße queren kann, befindet sich an der Goldenbühlstraße am Krebsgraben. Doch diese Schnelligkeit ist hier einmal löblich hervorzuheben.

VS-Villingen Nach sechs Jahren Leerstand: Das hat eine junge Unternehmerin mit der alten Stadtapotheke vor Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Ampeltaste handelt es sich um einen ganz besonderen zusätzlichen Sensor für Radfahrer, der 30 Meter vor der Ampel installiert ist. Diesen kann man, wenn man hier radelnd von der Sebastian-Kneipp Straße unter der Eisenbahnunterführung hindurch kommt und einigermaßen geschickt ist, im Vorbeifahren drücken.

Ampel springt gleich auf Grün

Mäßiges Tempo vorausgesetzt springt die Ampel genau in dem Moment auf Grün, wenn man die Querung erreicht. Von der anderen Seite aus dem Wohngebiet Goldenbühl kommend ist der gleiche Sensor am Radweg des Neuwiesenweges ebenfalls 30 Meter vor der Ampel zu finden.

Ein Klapps auf den Sensor rechts neben dem Radweg an der Goldenbühlstraße und schon springt die Ampel auf Grün. Bild: Uwe Spille

Und die Sache funktioniert tadellos, es ist eine feine Sache, wenn man hier vom Rad aus dem Schalter einen Klapps gibt und die Ampel so flott umschaltet, dass man nicht mehr anhalten sondern einfach durchfahren kann.

Wenn die Warterei zur Geduldsprobe wird

Und die Warterei nicht zu Geduldsprobe wird wie die nicht weit entfernte Fußgängerampeln an der Kreuzung Wieselbergstraße. Denn dort, so köchelt die Gerüchteküche, sollen schon Fußgänger vor Langeweile am Ampelmasten eingeschlafen, einer gar, der verzweifelt nach einer Pizza am hier ansässigen Imbiss strebte, verhungert sein. Aber das sind nur Gerüchte, wie gesagt.