Villingen-Schwenningen vor 8 Stunden Höhenbegrenzung in Peterzeller Straße: So will die Stadt verbotene Lkw-Durchfahrten stoppen Die marode Brigachbrücke soll geschützt werden. In den nächsten Jahren rollen weitere größere Brückensanierungen auf die Verkehrsteilnehmer in Villingen zu.

Diese Brücke über die Brigach in der Peterzeller Straße, hier an der Einmündung Sebastian-Kneipp-Straße, wird der größten Brückenneubau der Stadt in den nächsten Jahren. Demnächst soll hier eine Höhenbegrenzung angebracht werden, damit nicht weiterhin Fahrzeuge über 3,5 Tonnen verbotswidrig über die marode Brücke donnern. | Bild: Hahne, Jochen