Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Mit abgefahrenen Reifen zu schnell unterwegs: Zwei Männer und ein Kind verletzt

Mit abgefahrenen Reifen und überhöhter Geschwindigkeit ist ein 22-Jähriger in seinem Mercedes durch Aquaplaning erst ins Schleudern geraten und in der Folge in den Gegenverkehr geprallt.