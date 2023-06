Das Thema ist politisch gerade brandaktuell: Das Heizen mit Fernwärme spielt in den Überlegungen der Bundesregierung eine große Rolle, um Deutschland auf dem Weg zu mehr Klimafreundlichkeit voranzubringen. Auch die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) setzen auf diese Option.

Das Fernwärmenetz in Villingen und die weiteren Ausbaubereiche. | Bild: Kerstan

Beispiel Innenring Villingen: Um die Altstadt herum liegt bereits eine Fernwärmeleitung der Stadtwerk. Die Wärme erzeugt ein Blockheizkraftwerk am Theater am Ring. Derzeit umwirbt der örtliche Energieversorger die Anwohner der Waldstraße, der Goethe- und der Vöhrenbacher Straße. In diesen Bereichen soll eine neue Hauptleitung für die Fernwärme verlegt werden.

Blick in das Blockheizkraftwerk am Romäusring in Villingen, beim Parkhaus am Theater am Ring. Ingenieur Jörg Schmalhorst von den Stadtwerken ist hier in der Schaltzentrale des Kraftwerks. | Bild: Oliver Bauer/Stadtwerke

Die Hausgemeinschaften am Benediktinerring 6 in Villingen, das sind drei Familien, haben sich bereits entschlossen, ihr Gebäude anschließen zu lassen. „Ganz einfach, weil wir mitbekommen haben, dass die Fernwärmeleitung direkt an unserem Haus vorbeiführt“, berichtet Hausbewohner Klaus Büch. „Die Chance muss man nutzen.“

Eine Fernwärmeleitung rund um die historische Innenstadt von Villingen bauern derzeit die Stadtwerke aus. Dieses Foto symbolisiert den Wärmering. | Bild: Jens Hagen/Stadtwerke VS

Für das Gebäude am Benediktinerring, eine Stadtvilla Baujahr 1898 mit drei Meter hohen Räumen, sei der Fernwärmeanschluss die schnellste, die praktischste und vermutlich auch die kostengünstigste Alternative, sagt Büch. Die drei Eigentumswohnungen werden bislang mit einer Gastherme beheizt. „Gas und Öl“, davon ist er aber überzeugt, „haben keine Zukunft mehr“. Heizen mit einer Wärmepumpe sei in diesem Altbau ebenfalls kaum möglich.

Beispiel Dreifamilienhaus: Das kostet die Fernwärme

Daher hat die Hausgemeinschaft das Thema Fernwärme dankbar aufgegriffen. Doch was kostet das? Klaus Büch hat die Kosten für das Dreifamilienhaus am Benediktinerring wie folgt zusammengerechnet: Der Hausanschluss für die Fernwärmeleitung schlägt mit rund 14.000 Euro zu Buche. Oben drauf kommt die Technik und Installation der Übergabestation im Haus mit ungefähr 9500 Euro.

Außerdem werden im Gebäude weitere Anpassungen erforderlich: Die bisherige Gas-Therme muss abgebaut und der Druck im Heizkreislauf optimiert werden, damit jeder der rund 40 Heizkörper auf drei Wohnebenen die gleiche Heizleistung abgeben kann. Büch rechnet hier mit weiteren 10.000 Euro Handwerkerkosten. In Summe dürften am Ende rund 34.000 Euro Umrüstkosten für das gesamte Haus anfallen.

In der Obrist-Äscher-Straße in der Villinger Südstadt wurde Ende des vergangenen Jahres eine Fernwärmeleitung verlegt. | Bild: Oliver Bauer/Stadtwerke

Allerdings kann die Hausgemeinschaft mit einem Zuschuss von 30 Prozent der Gesamtkosten rechnen. Ein Energieberater hat den Förderantrag an das Wirtschaftsministerium bereits auf den Weg gebracht. Bleiben am Ende rund 24.000 Euro Nettokosten, die die Hausgemeinschaft durch drei Parteien teilen kann. Macht pro Familie rund 8000 Euro.

Was ist Fernwärme? Fernwärme ist Wärme, die nicht im Wohnhaus erzeugt wird, sondern aus einem Kraft- oder Heizwerk in der Umgebung kommt. Meistens wird dort Wasser erhitzt, das dann durch isolierte Rohre zu den Abnehmern geleitet wird. Dort angekommen, wird die Energie in einer Übergabestation an den Wärmekreislauf des Gebäudes abgegeben und sorgt dort für Raumwärme und warmes Wasser. Eine eigene Heizungsanlage benötigen die Gebäude damit nicht. Fernwärme gilt vor allem in dicht besiedelten Stadtquartieren mit Mehrfamilienhäuser als geeignete Lösung.

Was die laufenden Betriebskosten angeht, ist sich Klaus Büch bewusst, dass die Fernwärme mit 18 Cent pro Kilowattstunde zunächst deutlich teurer sein wird als sein bisheriger Gastarif. Er geht aber davon aus, dass sich dies mit der geplanten CO ² -Bepreisung in wenigen Jahren umkehren wird.

Der Hausgemeinschaft ist ebenfalls bewusst, dass sie mit dem Anschluss ans Fernwärmenetz fest an die Stadtwerke gebunden ist – und damit abhängig von deren Preisgestaltung. Gleichwohl vertraut Klaus Büch darauf, dass der Gesetzgeber entsprechende Regulierungen treffen wird, um Wettbewerb zu schaffen oder den Missbrauch von Monopolstellungen zu verhindern.

Dieses Gebäude beherbergt das Blockheizkraftwerk, das die Stadtwerke im Wohngebiet Schilterhäusle betreiben. Es liefert Strom und Wärme und wird mit Biogas beheizt. | Bild: Oliver Bauer/Stadtwerke

„Zum Klimaschutz gehören Konsequenzen“

Büch sieht noch einen weiteren, einen sehr persönlichen Grund, jetzt zu handeln. „Ich bin für die Energiewende“, sagt er. Der zähe politische Streit um die Energiegesetze regt ihn auf. Er findet, es müsse schnell gehandelt werden, um den Klimawandel aufzuhalten.

Insofern stört es ihn, wenn sich jetzt viele Menschen abwenden, weil es ihnen am Geldbeutel wehtut. „Zum Klimaschutz gehören Konsequenzen“, findet Büch. Auch dann, wenn Deutschland nur einen kleinen Teil dazu beitragen kann. „Aber irgendwo müssen wir anfangen“, ist er überzeugt.

Stadtwerke gehen in die Offensive

Auch die Stadtwerke VS wollen mit dem Thema Fernwärme in die Offensive gehen. Der Energieversorger ist mit Hochdruck dabei, seine Strukturen in Richtung Fernwärme umzubauen. Für Herbst planen die SVS mehrere Informationsveranstaltungen für die Bürger. Derzeit, so berichtet Volker Wallbaum, bei den Stadtwerken verantwortlicher Bereichsleiter für Unternehmensentwicklung und Energielösungen, gebe es bei vielen Hausbesitzern „eine große Verunsicherung“.

Volker Wallbaum ist bei den Stadtwerken zuständig für Energielösungen und die Unternehmensentwicklung. | Bild: Stadler, Eberhard

Den Stadtwerken dürfte es sehr entgegenkommen, dass die Bundesregierung jetzt umschwenkt und die geplanten Vorschriften für den Einbau neuer Heizungen zugunsten des Ausbaus der Fernwärmenetze lockern wird.

Für den lokalen Energieversorger tut sich damit ein neuer riesiger Markt auf, der den Abschied vom Erdgas kompensieren kann. Bis zu 18.000 Haushalte in der Doppelstadt, so ergab eine Potenzialanalyse der SVS, könnten in den nächsten 20 Jahren an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Das wäre fast die Hälfte der rund 43.000 Haushalte in der Stadt.

Hier inspizieren Mitarbeiter der Stadtwerke die Heizzentrale des Blockheizkraftwerks im „Friedrichspark“ an der Vöhrenbacher Straße in Villingen. Das Kraftwerk wird derzeit mit Gas und Pellets befeuert. Die Aufnahme zeigt hinten Dieter Forelle und Anja Förster, vorne Hans-Joachim Dieser. | Bild: Oliver Bauer/Stadtwerke

Gewaltige Investitionen nötig

Allerdings setzt dies voraus, dass der örtliche Energieversorger das Wärmenetz in den nächsten zwei Jahrzehnten mit gewaltigen Investitionen ausbaut. Wallbaum spricht von einem „dreistelligen Millionenbetrag“, schätzungsweise 300 bis 400 Millionen Euro. „Das geht nur mit Zustimmung unserer Gesellschafter sowie der Kunden“, verdeutlicht er. Soll heißen: Nur wenn sich viele Haushalte anschließen lassen wollen, werden die Stadtwerke auch investieren.

Der Maschinenraum des Blockheizkraftwerks im Schilterhäusle. Der hier zu sehende Motor stammt übrigens von der Firma Rolls Royce. | Bild: Oliver Bauer/Stadtwerke

Allerdings äußert sich Wallbaum überzeugt, das das Interesse vorhanden ist. Der Vorteil für Hausbesitzer: Wer sich anschließen lässt, benötigt keine eigene Heizanlage mehr und sei, sagt Wallbaum, „alle Sorgen los“. Und: Je mehr Haushalte ans Fernwärmenetz gehen, „umso billiger wird es.“

Die Fernwärme in VS Der größte zusammenhängende Bereich ist das Wohngebiet Schilterhäusle, das durch ein Blockheizkraftwerk mit Wärme und Strom versorgt wird. In Villingen ist der Innenring um die historische Altstadt nahezu komplett mit Fernwärme versorgt. Weitere Inseln gibt es in der Südstadt, im Bereich Friedrichs- und Luisenpark an der Vöhrenbacher Straße, in den Erbsenlachen und der Kirnacher Straße. In Schwenningen ist der Ausbaugrad noch geringer.

Der Ausbau der Fernwärme

Bislang gibt es in VS noch kein Fernwärme-Netz, sondern nur ein paar Fernwärme-Inseln. Das soll sich nun bald ändern. Die Inseln sollen zum Netz erweitert werden: Zunächst am Villinger Innenring, im Oberen Brühl, im Gewerbegebiet zwischen Klinikum und der Schwenninger Steig, rund ums Schwenninger Beethovenhaus. Die Stadtwerke prüfen sogar, auf ihrem eigenen Gelände ein Blockheizkraftwerk zu bauen.

Entlang der Landesstraße zwischen Villingen und Schwenningen verlegen die Stadtwerke bereits diese Leitungen für die Fernwärme. Hier entstehen zwischen Klinikum und Wildi-Kreisel neue Gewerbeansiedlungen. | Bild: Oliver Bauer/Stadtwerke

Und wie groß ist das Fernwärme-Interesse der Bürger bisher? „Wir haben im Bereich der Waldstraße und Goethestraße rund hundert Haushalte angeschrieben“, berichtet Oliver Bauer, der Pressesprecher der Stadtwerke. „Rund 60 bis 70 Prozent der Leute haben großes Interesse an der Fernwärme bekundet“, lautet seine Rückmeldung.