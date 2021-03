Zahlreiche Maskierte Polizisten und Hundeführer sind am Donnerstag mit mehreren Mannschaftswagen in VS-Weigheim angerückt, um dort ein Mehrfamilienhaus mit Gewerbeeinheiten in der Albstraße sowie ein Einfamilienhaus in der Deißlinger Straße zu durchsuchen.

Was genau der Anlass für den Großeinsatz im ansonsten so beschaulichen VS-Ortsteil war und ob die Einsatzkräfte bei der mehreren Stunden dauernden Durchsuchung fündig wurden, darauf gab eine Sprecherin des Landeskriminalamtes in Stuttgart auf SÜDKURIER-Nachfrage noch keine Antworten.

Nur so viel ließ sie verlauten: „Der Einsatz wurde von der Ermittlungsgruppe Rauschgift Karlsruhe geführt.“ Diese Gruppe, kurz GER, setzt sich aus Spezialkräften des Zollfahndungsdienstes und Polizisten der Länderpolizeien zusammen und bekämpft die organisierte, internationale Drogenkriminalität.

Sobald eine Auswertung des Einsatzes vorliege, wolle das Landeskriminalamt weitere Details und Hintergrunde zum Einsatz veröffentlichen, so die Sprecherin weiter.