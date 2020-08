Der Weg zur Postbank-Filiale im Modepark Röther war bislang für viele Kunden beschwerlich, da man quer durch das Geschäft bis ins Oberschoss musste. Das ändert sich ab Mittwoch, 12. August: Dann zieht die Filiale ins Erdgeschoss des Modepark Röther am Benediktinerring. Die rund 650 Quadratmeter große Filiale sei barrierefrei, so dass Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollator die Angebote in der Postbank Filiale ohne Schwierigkeiten in Anspruch nehmen können. Dies teilt die Pressestelle der Postbank mit.

Villingen-Schwenningen Trotz geschlossenem Modepark: Post-Kunden haben viele Ausweichmöglichkeiten Das könnte Sie auch interessieren

Die bisherige Filiale im Obergeschoss des Modepark Röther hat am Montag, 10. August, ein letztes Mal bis 12 Uhr geöffnet. Im Selbstbedienungsbereich gibt es zwei Service-Terminals und einen Geldautomaten, der an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zugänglich ist. Das war bislang nicht der Fall: Der Geldautomat war nur zu den Öffnungszeiten des Modeparks erreichbar. Die Öffnungszeiten der Postbankfiliale: Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12.30 Uhr.

Villingen-Schwenningen Mit dem Paket ins Modehaus: „Optimal ist das noch nicht“ Das könnte Sie auch interessieren

Während der Geschäftsschließungen in der Corona-Zeit gab es viel Unmut bei den Postkunden, da der Modepark Röther geschlossen hatte und damit auch die Postfiliale nicht erreichbar war.