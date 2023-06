Seit gut zwei Jahren gehören sie zum Stadtbild in Villingen-Schwenningen: Die E-Scooter der Firma Zeus. Wer schnell von A nach B möchte, schnappt sich einen Roller, schaltet ihn per App frei und fährt zum gewünschten Ziel. Dort allerdings wird der Scooter nicht immer ordentlich abgestellt. Sehr zum Ärger von Fabian Riegger aus Villingen.

Der 23-Jährige ist an Retinitis pigmentosa erkrankt, einer erblich bedingten Netzhautdegeneration. Zusammen mit seiner ehemaligen Klassenkameradin Vanessa Buer betreibt er seit zwei Jahren den Instagram-Kanal ‚blindpeople_vs‚, der Menschen mit Sehbehinderungen miteinander vernetzt.

Fabian Riegger in der Villinger Bärengasse. Hier sind meistens alle Parkplätze belegt. Wenn dann an einer Engstelle Scooter stehen, müssen Fußgänger auf die Straße ausweichen – oder den Roller wegstellen. | Bild: Göbel, Nathalie

„Ich bin mit jedem Poller per Du“

Auf dem Kanal gibt es in letzter Zeit immer wieder Beiträge, in denen sich Fabian Riegger über schlecht geparkte Scooter ärgert.

„Es wird immer häufiger blöd geparkt“, sagt der Villinger, der als Koch im Schweizerhof in Obereschach arbeitet. Durch seine Erkrankung ist sein Sichtfeld erheblich eingeschränkt, plötzlich auftauchende Hindernisse deshalb ein oft schmerzhaftes Problem. „Ich bin mit jedem Poller in Villingen per Du“, sagt er und grinst. „Mittlerweile kenne ich sie aber alle.“

„Ein Fahrrad würde doch auch kein Mensch so hinstellen.“ Fabian Riegger

Die immer woanders wild geparkten Scooter jedoch kennt er nicht. Gerade im Dunklen ist der junge Villinger auf eine gute Beleuchtung angewiesen. Zur Sicherheit habe er auch meist eine Taschenlampe dabei.

Ein Ärgernis für alle

Das wilde Parken kann er nicht verstehen: „Die herumstehenden Scooter sind doch für jeden blöd“, sagt er. „Ob Senioren mit Rollator oder Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer: Man kann die Roller doch einfach an der Seite parken.“ Und: „Ein Fahrrad würde doch auch kein Mensch so hinstellen.“

Ein wild geparkter Zeus-Scooter steht nachts in der Villinger Herdstraße. Fabian Riegger teilt auf dem Instagram-Kanal blindpeople_vs immer wieder Ärgernisse wie dieses. | Bild: Fabian Riegger

Sein persönliches Negativ-Highlight: Ein auf dem Blindenleitsystem am Bahnhof abgestellter Roller. Diese mit dem Blindenstock oder auch tastbaren Noppenplatten erleichtern es Blinden und Sehbehinderten, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Wenn denn nichts im Weg steht.

„Wie dumm kann man eigentlich sein?“, fragt Fabian Riegger angesichts eines Rollers, der auf dem Blindenleitsystem abgestellt wurde. | Bild: Fabian Riegger

„Wie dumm kann man eigentlich sein!“ überschrieb Fabian seinen Beitrag. „Bitte parkt eure Scooter nicht auf dem Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte!“ Markiert hatte er in dem Beitrag sowohl die Stadt Villingen-Schwenningen als auch die Firma Zeus, die den Beitrag daraufhin ebenfalls angezeigt bekamen.

Firma meldet sich schnell

Mit erfreulicher Reaktion: „Zeus hat sich jedes Mal sehr schnell gemeldet“, sagt Fabian Riegger. „Nach einer halben Stunde bekam ich die Nachricht, dass der Scooter weggeräumt worden sei.“ Dass die Firma nichts für das Falschparken der Nutzer kann, ist ihm bewusst: „Ich wünsche mir mehr Rücksicht von denen, die einen Scooter fahren.“

Mit Hochdruck gegen Falschparker

Bei der Firma Zeus ist das Problem bekannt: „Es freut uns zu hören, dass der genannte Herr zufrieden ist“, sagt Jens Altmann von der Firma Zeus. „Wir arbeiten allerdings auch mit Hochdruck daran, dass wir das Falschparken präventiv verhindern oder eingrenzen können, sodass so etwas in Zukunft schon vorab vermieden werden kann.“

So kümmert sich Zeus um die Scooter Zeus hat vor Ort einen Vollzeitmitarbeiter, der mit einer Gewerbeimmobilie sowie einem Elektro-Van arbeitet, schildert Jens Altmann. Rund 200 Von diesem würden die Fahrzeuge täglich betreut. Mit dem Elektro-Van werden die Roller aufgeladen und gegebenenfalls umplatziert, etwa, wenn sie auf einem Feldweg herumstehen. In anderen Städten gibt es teils feste Stationen für Mietroller. „Wir stehen im ständigen Austausch mit der Stadt Villingen-Schwenningen, um das System weiter zu verbessern und an die Bedürfnisse anzupassen“, sagt Jens Altmann dazu. Das Thema Abstellfläche wurde auch bereits thematisiert. Die Entscheidung über das Konzept liege aber letzendlich bei der Stadt.

Auch die Stadt VS habe schnell reagiert. Schon wenig später habe sich der Behindertenbeauftragte Simon Höge gemeldet und angefragt, ob man nicht gemeinsam ein Instagram-Video zum Thema aufnehmen könne. Gesagt, getan.

Blindenstock geht zu Bruch

Der junge Villinger hofft, dass die Nutzer der Miet-Roller künftig besser parken. „Einem Bekannten von uns ist der Blindenstock kaputt gegangen, als er gegen einen Roller gedonnert ist.“