Nach der langen Durststrecke durch die Pandemie fiebern die Narren den großen Bällen entgegen. Der SÜDKURIER hat mit den Regisseurinnen gesprochen und die wichtigsten Fakten rings um den Katzenmusik-Ball zusammengetragen. Regie führen hier Heidi Mayer und Andrea Irion.

Gibt es noch Karten?

Es gibt noch Restkarten für Freitag 27. Januar, eine Bestellung ist über info@katzenmusik-Villingen.de möglich, verrät Heidi Mayer. Der zweite Ball am Samstag, 28. Januar, ist schon ausverkauft. Beide Veranstaltungen beginnen um 20.11 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Die Regisseurinnen Andrea Irion ist seit 23 Jahren in der Katzenmusik und seit 15 Jahren Mitglied des Vorstandes. Bis 2022 war sie in der Redaktion der Katzenmusik-Zeitung tätig und seit sechs Jahren macht sie die Ballregie. Irion ist verheiratet und hat einen Sohn.



Heidi Mayer ist seit 38 Jahren in der Katzenmusik tätig. Sie war bis vor drei Jahren als Trainerin für die Ballette zuständig. Vor sechs Jahren hat sie gemeinsam mit Andrea Irion die Ballregie übernommen. Mayer ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Was ist das Motto?

Das Motto beim Katzenmusikball passt natürlich zum großen Jubiläum, das Mitte Januar mit Verspätung nachgefeiert worden ist: „150 Jahre und die Party geht ab!“

Wie lange geht das Programm?

Heidi Mayer und Andrea Irion sehen den Ball als ein Gesamtwerk mit fließenden Übergängen. Aber klar ist für die Regisseurinnen: „Er soll die Zwei-Stunden-Grenze überschreiten“. Die Gäste würden ja auch zum Feiern in die Tonhalle kommen. Die Regisseurinnen arbeiten mit dem ganzen Ballteam im Laufe der Woche noch an den Übergängen, diese werden noch angepasst, damit die Zuschauer sich auf ein durchgängiges Programm freuen können.

Die Ballettnummern bei den Bällen der Katzenmusik sind immer ein Hingucker – hier die Bambinis 2020. | Bild: Greiner, Anja

Wie schwer waren die Proben nach zwei Jahren Stillstand durch Corona?

Bei den Balletten hat sich in den drei Jahren viel getan. Bei den Kinder- und Jugendgruppen mussten die Regisseurinnen nach eigenen Angaben vieles neu koordinieren. „Aus einem Kind wurde in dieser Zeit ein Jugendlicher oder Erwachsener, dementsprechend haben wir im Kinder – und Damenballett sehr viele, bei den Jugendlichen derzeit sehr wenige“, berichtet Heidi Mayer. Das alles müsse sich erst wieder finden. „Insgesamt haben sich aber alle wieder gut eingefunden und wir werden einen tollen Ball haben“, ist sich Andrea Irion sicher. Beide verweisen auf das große Jubiläum am 14. und 15. Januar, das für die Mitglieder der Katzenmusik ein riesiger Kraftakt war. Trotz der ganzen Arbeit habe der Ball ja auch noch vorbereitet werden müssen.

Sind die Nummern recycelt vom abgesagten Ball 2021 oder ist alles neu?

Das Ballmotto passe sich natürlich dem großen Jubiläum, 150 Jahre Katzenmusik plus 1 an: „Und so feiern wir eine große Geburtagsparty, bei der so einiges aus dem Ruder läuft“, verrät Heidi Mayer. Die Besucher würden sehen, dass sich ein richtiger Fastnachter durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Bei dem Katzenmusik-Ball sei nichts recycelt: „Wir erfinden uns immer wieder neu“, betonen die Regisseurinnen.

Was erwartet die Besucher nach dem offiziellen Ballprogramm?

Natürlich wird nach dem Programm gefeiert mit viel Spaß, Musik und Tanz, erklären Heidi Mayer und Andrea Irion.

Was macht den Ball ganz besonders?

Der Ball sei ein Gesamtwerk und das Ball-Team könne alles miteinander besprechen: „Wir sagen uns offen und ehrlich, was gut und was verbesserungswürdig ist. So kann jeder an seinen Themen arbeiten“, berichtet Heidi Mayer. Die Regie füge das dann zusammen und gebe dem Ball die Struktur und den roten Faden. „Wir gehen unseren eigenen Weg und haben den Zuschauer dabei immer fest im Blick. Wir haben nicht nur junges Publikum, deshalb versuchen wir den verschieden Altersgruppen auch gerecht zu werden“, ergänzt Andrea Irion.

Wie nervös sind Heidi Mayer und Andrea Irion?

Die beiden sind nach eigenen Angaben schon nervös. „Wir sind alles keine Profis, natürlich sind wir nervös, das gehört dazu“, lacht Heidi Mayer.