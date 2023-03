Knapp zwei Wochen Verkehrschaos sind vorbei: Die neue Höhenbegrenzung an der Brücke in der Peterzeller Straße in Villingen steht. Am Montag, 6. März, haben die Technischen Dienste der Stadt VS das neue Konstrukt aufgestellt.

Straße auf, Unterführung zu: Die Brücke in der Peterzeller gehört zu den Top-Sanierungsfällen der Stadt. | Bild: Göbel, Nathalie

Damit kann der Verkehr wieder ungehindert fließen – vorausgesetzt, die Fahrzeuge sind nicht höher als 3,50 Meter und schwerer als 3,5 Tonnen.

Das ist die magische Grenze, die nicht überschritten werden darf, da der sanierungsbedürftigen Brücke ansonsten weitere Schäden bis zur Vollsperrung drohen. Fußgänger müssen übrigens über die Straße: Die Unterführung der maroden Brücke ist gesperrt.

Sanierung erst 2024

Zwar kann der Verkehr nun wieder fließen, eine schnelle Behebung des zugrunde liegenden Problems ist aber nicht in Sicht: Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, sei mit einer Sanierung erst im zweiten Quartal 2024 zu rechnen, da das Projekt europaweit ausgeschrieben werden muss.