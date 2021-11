„Wir sind auf einem sehr guten Weg. Und wir werden von Tag zu Tag besser“, lautete das Fazit von Andreas Flöss, Vorstand Infrastruktur und Technik bei der Hauptversammlung des FC 08 Villingen für die Jahre 2019 und 2020.

Wie der Verein in mitteilt, standen drei wichtige Kernsätze am Ende dieses Abends: solides Wirtschaften, Professionalisierung und dabei sportlich ambitioniert zu sein. Dass der Traditionsclub es schafft, am Ende dieses Jahres keine Schulden mehr zu haben, war den einstimmig gewählten Vorständen des FC 08 Villingen besonders wichtig.

Mit einem Geschenkkorb wurde die langjährige FC 08-Jugendleiterin Bernadette Mangold (mitte) von Finanzvorstand Reinhard Warrle (links) und Sportvorstand Arash Yahyaijan (rechts) verabschiedet. | Bild: Marc Eich

Finanzvorstand Reinhard Warrle konnte nach Angaben des Vereins mit positiven Zahlen aufwarten. Auch bedingt durch die Einnahmen aus dem DFB-Pokal-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf konnte der FC 08 2019 einen Überschuss von rund 130.000 Euro erwirtschaften. 2020 waren es noch rund 79.000 Euro.

Aus den Worten von Andreas Flöß, dem Vorstand für Infrastruktur und Technik, konnte man ablesen, dass der Verein nicht nur sportlich für Furore sorgen will, sondern auch mit einer runderneuerten Infrastruktur. „Wir investieren erst in Steine, dann in Beine“, betonte auch Vorstand Armin Distel. Sinnbildlich für einen modernisierten Friedengrund steht die mit Unterstützung von Sponsoren entstandene TR-Electronic-Lounge. Und mit Unterstützung der Stadt konnte die MS Technologie-Arena regionalligatauglich umgebaut werden.

Neue Gaststätte

Nun stehen weitere große bauliche Projekte beim FC 08 Villingen an. Die Umbauarbeiten eines weiteren künftigen Schmuckstücks, der neuen Gaststätte im Bauch der Haupttribüne, haben schon begonnen. Sie soll wieder Zentrum und Anlaufpunkt für die Fans und Vereinsmitglieder werden und das Umfeld der MS Technologie-Arena weiter beleben.

Und durch den Einzug einer Decke kann über der Gaststätte eine neue FC 08-Geschäftsstelle entstehen. „Zusätzlich erhält der Verein durch einen Umbau unter den Sitztribünen vier weitere Kabinen“, erläuterte Andreas Flöß die Baumaßnahmen. Die Trainingssituation für den Club wird durch den gerade neu fertigstellten Kunstrasen unterhalb des Stadions nachhaltig verbessert werden. Allein dafür hat die Stadt 200.000 Euro investiert.

Die Ehrungen Geehrt wurden anschließend für ihre treue Mitgliedschaft beim FC 08: Werner Ettwein (25 Jahre), Armin Baur, Werner Mauch, Klaus Dorer (40 Jahre), Hanspeter Kessler, Raimondo Zampolli, Michael Eich, Werner Libovsky, Herbert Reith, Bernd Roters, Dietmar Steinkamp, Michael Tritschler, Dieter Danner, Fritz Eisenmann, Klaus Haubner, Jürgen Hornstein, Rolf Pestka (jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft). Eine besondere Ehrung wurde der langjährigen Jugendleiterin Bernadette Mangold zu teil. Ihre Vorstandkollegen verabschiedeten sie mit einem Geschenkkorb.

Stolz präsentierte Armin Distel, Vorstand für Marketing und Strategie bei den Nullachtern, anschließend eine Sponsoren-Tafel, die belegte, wie breit angelegt das Portfolio der Unterstützer des FC 08 Villingen ist. „Trotz Corona konnten wir weitere Sponsoren an Land ziehen, während andere dem Verein die Treue gehalten haben“, sagte Distel.

Mittelfristig wolle man beim FC 08 sportlich größere Brötchen backen. Die Grundlage dafür sei geschaffen. Auch dass die Nullachter das Nagelsmann-Debüt zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln ausrichten durften, sei förderlich fürs Image des FC 08 gewesen. Für solche Ereignisse will der Club auch künftig wieder Gastgeber sein. Dennoch betonte Armin Distel, dass es wichtig sei, das Team hinter dem Team weiter zu verbreitern. Der FC 08 ist weiter auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich vielfältig einbringen können.

Auch Sportvorstand Arash Yahyaijan blickte in Anbetracht der schwierigen Corona-Umstände zufrieden auf die vergangenen zwei Jahre. Als besondere Höhepunkt nannte er das DFB-Pokal-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im August 2019, das der FC 08 nur knapp mit 1:3 verlor.

Geehrt wurden vom FC 08 treue Mitglieder (von links): Klaus Haubner, Jürgen Hornstein, Werner Libovsky, Michael Eich, Michael Tritschler, Herbert Reith (alle 50 Jahre) und Werner Mauch (40 Jahre). | Bild: Marc Eich

Das Corona-Jahr 2020 war hingegen sportlich schwierig und geprägt von zwei pandemie-bedingten Saisonabbrüchen. Immerhin konnte die U23 im März bei Saison-Abbruch eine Art Corona-Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden feiern. Diese junge, mittlerweile in eine U21 umgewandelte Mannschaft steht sinnbildlich für die sportliche Ausrichtung des FC 08: „Wir werden weiter auf die Jugend setzen“, betonte Arash Yahyaijan.

Bei den Wahlen wurden Armin Distel (Marketing und Strategie), Arash Yahyaijan (Sport und Jugend) sowie Reinhard Warrle (Finanzen) jeweils für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Andreas Flöß (Infrastruktur und Technik) wurde für zwei weitere Jahre bestätigt.