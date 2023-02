Weilersbach stemmt sich gegen die Pläne des Regierungspräsidiums zum Umbau der vorhandenen Bundesstraße 523. Das VS-Dorf organisiert sich dazu in einer neuen Bürgerinitiative, die von Ortschaftsrat Christoph Stern geleitet wird.

Nun schlägt Weilersbach den Behörden eine gänzlich andere Verkehrslösung vor. Das Regierungspräsidium hat einen großen Straßen-Knoten vor den beiden Villinger Gewerbegebieten Herdenen und Neuer Markt geplant. Diese Schnittstelle zerschneiden nun die Weilersbacher und legen ihre Wunschlösung vor.

Das ist der Vorschlag von Weilersbach

Die von der Straßenbaubehörde vorgesehene Verkehrsführung, wonach aus Villingen auswärts eine Geradeausfahrt Richtung Weilersbach ermöglicht werden soll, scheint verzichtbar. Ortsvorsteherin ist Silke Lorke begeistert.

Zentraler Punkt der Lösung: Das Naherholungsgebiet Hagen wird nicht von neuen Straßen zerschnitten. Der Bypass als Weilersbacher Vorschlag schlängelt sich stattdessen parallel zur vorhandenen Straße Richtung Osten und schleift dort auf den bestehenden Anschluss ein. „Dieser muss dann auch nicht zurück gebaut werden, wir sparen uns auch hier einen Eingriff in bestehende Strukturen“, sagt die Rathaus-Chefin von Weilersbach.

Der Riesen-Knotenpunkt vor Villingen laut Regierungspräsidium

Die Lösung des Regierungspräsidiums sieht hingegen den kompletten Rückbau der vorhandenen Kreuzung an der B523 vor. Stattdessen bündeln die Straßenplaner alle Verkehrsströme aus diesem Bereich vor Herdenen. Dies sind im Detail: Die Zu- und Abfahrt nach Villingen sowie den Anschluss Richtung Weilersbach, der voraussichtlich auch den Verkehr aus dem Raum Rottweil nach Villingen führen wird. Silke Lorke sieht in dem eigenen Vorschlag ihrer Ortschaft auch diesen Vorteil: „Das kann ja dann nur günstiger sein, wenn darauf verzichtet werden kann, den bestehenden Anschluss auch weiter zu nutzen“, argumentiert sie.

Der geplante B523-Neubau Er soll sich ab Villingen-Herdenen als verlängerte Autobahn-Abfahrt Richtung Mönchweiler und St. Georgen erstrecken. Das seit 50 Jahren debattierte Projekt steht im Bundesverkehrswegeplan im vordringlichen Bedarf. Dies hat dafür gesorgt, dass die Straße nun geplant werden kann. Aus den geschätzten 25 Millionen Euro Baukosten sind nun 68 Millionen Euro für die favorisierte Variante geworden. Sie hat zwei große Knotenpunkte:



1) Vor dem Villinger Kurgebiet werden die Bundesstraße 33 und das neue Teilstück der B523 verbunden. Die B33 durch Villingen soll zurückgestuft werden. Hauptroute ist demnach die Straße aus dem Schwarzwald vorbei an Villingens Norden. Die Straße wird am Mönchsee über mehrere hundert Meter auf Pfeilern geführt – die Straßenbauer wollen so den Naturschutz in empfindlichen Gebieten herstellen. Die neue Strecke führt nahe am Wohngebiet Haslach und auch der Wöschhalde vorbei.



2) Vor Herdenen und dem Neuen Markt ist ein großer Knotenpunkt geplant: Die Ein- und Ausfahrt nach Villingen ist hier vorgesehen. Außerdem soll hier aus Villingen auswärts an dieser Stelle geradeaus Richtung Weilersbach über den Hagen gefahren werden können. Gegen die Lösung der neuen Straße über den Hagen stemmt sich Weilersbach.

„Zunächst trafen sich 15 Männer und Frauen. Ortschaftsrat Christoph Stern hat das Treffen geleitet“, erklärt Lorke das Vorgehen und fügt hinzu: „Heinz Licht und Christian Rebmann haben beide den Vorschlag gemacht, die geplante Anbindung parallel zur B523 auszubauen.“ Silke Lorke betont einen angeblichen weiteren Vorteil der nun gefundenen Lösung: „Wir können somit den Verkehrslärm von Weilersbach fernhalten. Der Hagen wirkt als Anhöhe wie eine Lärmschutzwand für uns.“

Die nächsten Schritte haben die Weilersbacher auch schon geplant. Lorke: „Nun soll auch mit den betreffenden Landwirten ins Gespräch gegangen werden, damit sich niemand übergangen fühlt“, kündigt sie an.

Die Planungs-Künste in dem 1200-Einwohner-Ort sind auch den Behörden aufgefallen. „Vom Regierungspräsidium kam jetzt ein Anruf, wonach die Bürgerinitiative Weilersbach auch bei den kommenden Gesprächsrunden anwesend sein kann.“ Silke Lorke weiter: „Dies sehen wir schon einmal als sehr positiv an.“

Und was sagt die Behörde zur Weilersbacher Bypass-Lösung? Die Sprecherin des Regierungspräsidiums, Heike Spannagel am 9. Februar: „Wir haben bisher keinen Vorschlag oder eine Planung der Gemeinde Weilersbach erhalten. Sobald uns etwas vorliegt, werden wir dies prüfen.“