VS-Villingen vor 4 Stunden

Aus Jumbo wurde B9: Immer samstags günstig einkaufen im neuen Secondhand-Laden

Jetzt gibt es wieder einen Secondhand-Laden in Villingen: Den B9 in der Bahnhofstraße. Am Samstag wurde der Nachfolger des ehemaligen Jumbo mit verändertem Konzept und neuem Sortiment eröffnet. Ein Blick in das Geschäft.