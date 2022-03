Die Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen ist bei vielen enorm: Nun organisieren das evangelische Bezirkskantorat und die Musikakademie an zwei Sonntagen Benefizveranstaltungen in Villingen-Schwenningen.

In der Johanneskirche

Laura Jörres, hier mit einer Nyckelharpa, einer Schlüsselharfe, beteiligt sich an dem Konzert in der Villinger Johanneskirche. | Bild: Gudrun Eckert

An diesem Sonntag, 27. März, um 17 Uhr findet in der Johanneskirche Villingen ein Benefizkonzert „Vom Barock bis zum Klezmer“ zugunsten der Ukraine-Hilfe statt, kündigt das evangelische Bezirkskantorat an. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Michel Blavet, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin und Peter Przystaniak. Es musizieren Gudrun Heinzann (Blockflöte), Laura Jörres (Violine, Nyckelharpa) Georgia Furtwängler (Querflöte), Hartmut Janke (Klavier) und Peter Hastedt (Klavier und Cembalo).

Der Eintritt ist frei, es werden Spenden erbeten.

Im Franziskaner

Die Sängerin und Pianistin Oksana Poliarush wird die Hymne der Ukraine singen. | Bild: Musikakademie VS

Die Musikakademie Villingen-Schwenningen will die Völker verbindende Kraft der Musik einsetzen und veranstaltet am Sonntag, 3. April, 17 Uhr, im großen Saal des Franziskaner Konzerthauses ein Solidaritätskonzert. Gerhard Wolf, Leiter der Musikakademie, und die Dozenten wollen mit ihrer Musik zeigen, dass sie zu den Menschen in der Ukraine stehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sviatoslav Milash (Klarinette) kommt aus der Ukraine und spielt beim Benefizkonzert. | Bild: Picasa

Sviatoslav Milash, der aus der Ukraine stammt, ist Dozent an der Musikakademie. Er wird zusammen mit seiner ukrainischen Frau, Oksana Poliarush, die als Sopranistin und Pianistin tätig ist, mit der Hymne der Ukraine das Benefizkonzert eröffnen und das Programm mit Musik aus ihrem Heimatland abrunden.

Mara Gherasim (links) und Nadia Sofokleous werden den Hauptteil des Benefizkonzerts bestreiten. | Bild: Musikakademie VS

Das Hauptkonzert bestreiten die beiden Musikakademie-Dozentinnen Nadia Sofokleous auf der Klarinette und Mara Gherasim am Klavier mit Werken von Johannes Brahms und George Palmer. Die beiden Dozentinnen der Musikakademie stammen aus Rumänien und fühlen sich eng mit dem Nachbarland Ukraine verbunden.

Mit Platzkarten Zur besseren Planung werden Platzkarten ausgegeben. Diese sind an den teilnehmenden Vorverkaufsstellen, an der Info im Franziskaner, im Kulturamt sowie in der Musikakademie oder einfach online zum selbst Ausdrucken im Ticketshop der Stadt VS erhältlich.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, es wird um großzügige Spenden für die Menschen in der Ukraine gebeten.