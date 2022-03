Für Geldspenden wenden Sie sich an folgende Initiativen

Das Deutsche Rote Kreuz bittet um Spenden für die Menschen in der Ukraine und hat dafür folgenden zentralen Spendenzweck eingerichtet: „Nothilfe Ukraine“, IBAN: DE63370205000005023307, Informationen im Internet: https://www.drk.de/nothilfe-ukraine

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Stichwort: „Ukraine“, IBAN: DE94 3702 0500 0433 0433 00 (Bank für Sozialwirtschaft)

Aktion Deutschland Hilft, Stichwort: Ukraine, IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)

Caritas International: Um Spenden mit Stichwort „CY00050 Ukraine-Konflikt „ bittet die Caritas International, Freiburg, Spendenkonto 202 bei der Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02. Informationen auch unter www.caritas-international.de

Malteser International: Erna-Scheffler-Str. 2, 51103 Köln, www.malteser-international.org/de, IBAN: DE103 70 60120 1201 2000 12, Pax Bank

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe: Seit 2001 rufen Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie Katastrophenhilfe und UNICEF Deutschland im Falle großer Katastrophen als Aktionsbündnis Katastrophenhilfe gemeinsam zu Spenden auf. Spendenkonto: Commerzbank (BIC: COBADEFFXXX; IBAN: DE65 100 400 600 100 400 600). Stichwort: ZEITUNGEN HELFEN

Für Sachspenden klären Sie Bedarf und Modalitäten mit folgenden Initiativen ab

VS-Schwenningen

Ansprechpartnerin: Nataliya Bublikova, 0176/42070251

Alleenstraße 13 (Einfahrt über Jahnstraße 35) Von dort aus hat der Verein „Ukrainer im Schwarzwald“ Fahrten bis an die ukrainische Grenze organisiert. Neben Materialien werden auch weitere Freiwillige gesucht, die vor allem bis 16 Uhr Zeit haben. Es wird darum gebeten, alles in Kartons, beschriftet und zugeklebt mitzubringen. Freiwillige sortieren die Kartons dann.

Bad Dürrheim

Katholische Kirchengemeinde in Dürrheim, Unterbaldingen und Hochemmingen:

Abgabe im Pfarrbüro in der Schulstraße 1 am Samstag von 11 bis 12 Uhr und am Sonntag von 17 bis 18 Uhr. In Unterbaldingen können Hilfsgüter sonntags jeweils eine halbe Stunde vor der 10-Uhr-Messe und eine halbe Stunde danach abgegeben werden. In Hochemmingen ist das freitags von 18.30 Uhr bis 20 Uhr und sonntags nach der 10-Uhr-Messe in der Gemeindehalle möglich.

Die katholische Kirchengemeinde Bad Dürrheim möchte die ukrainische Gemeinde in Stuttgart mit einer Sammelaktion für Sachspenden unterstützen. Der Kontakt kam über Kommunionhelferin Svitlana Hofmann, die selbst aus der Ukraine stammt, zustande. Von dort aus werden dienstags, freitags und samstags Hilfsgütertransporte in Richtung Ukraine transportiert. Um diese Aktion zu unterstützen, will die katholische Kirchengemeinde ab sofort bis Sonntag, 20. März, helfen dringend benötigte Hilfsgüter zu sammeln.

Übernachtung und praktische Hilfe

Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen: Bei allen Fragen, vor allem für bereits Geflüchtete oder Ukrainer, die hier leben, und die Angehörige in die Stadt holen wollen, hat die Stadtverwaltung eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet: Das Sachgebiet Integration steht telefonisch unter 07721/822176 oder per E-Mail an ukraine@villingen-schwenningen.de zur Verfügung (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr). Hier beraten die Mitarbeiter oder vermitteln an die zuständigen Stellen wie Ausländerbehörde, Landratsamt, Kleiderladen, Dolmetscher und vieles mehr).

Kreisverwaltung Schwarzwald-Baar: Wer Wohnraum für Geflüchtete beziehungsweise sich als Dolmetscher zur Verfügung stellen möchte oder Fragen zur Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine hat, kann sich per Mail unter: ukrainehilfe@lrasbk.de oder telefonisch von Montag bis Donnerstag von jeweils 9 bis 11.30 Uhr unter: 07721 913-7970 melden.

Übernachtungsplätze für Geflüchtete: Wenn Sie praktische Hilfe anbieten und Geflüchteten eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellen wollen, können Sie Ihr Angebot im Internet auf einer geeigneten Plattform platzieren, zum Beispiel HIER.

Die Redaktion nimmt weitere Hilfsinitiativen in die Liste auf. Informationen nimmt die Redaktion gerne per E-Mail entgegen: villingen.redaktion@suedkurier.de