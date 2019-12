Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden

Interessanter Vorstoß der Volkshochschule: Umzug in die französische Schule wäre eine gute Option für die Bildungseinrichtung

Am Mittwoch, 7. November, dürfen sich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses mit einem Vorschlag des Volkshochschul- und Bibliotheksbeirates beschäftigen: Da der Standort am Münsterplatz in Villingen zu beengt ist und auch keine Erweiterungsmöglichkeiten bietet, will die VHS in die alte französische Schule umziehen. Allerdings sind noch keinerlei Kosten ermittelt, das Gebäude gehört der Bundesanstalt für Immobilienaufgabe, der Bima.