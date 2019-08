Am kommenden Montag erreicht die doppelstädtische Fridays For Future-Bewegung (FFF) einen neuen Höhepunkt: Die Ortsgruppe veranstaltet von Montag bis Freitag eine große Aktionswoche in der Innenstadt, bevor am Freitag eine Großdemonstration mit Gruppen aus ganz Baden-Württemberg den Schlusspunkt setzt. Der Marktplatz verwandelt sich mit Sitzmöbeln uns Paletten in ein großes Wohnzimmer-Camp, es gibt Podiumsdiskussionen und Workshops – die kommende Woche steht ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Eine Mahnwache rund um die Uhr bildet den Rahmen der Aktion. Organisiert wird das Großprojekt von 14 jungen Menschen aus der lokalen FFF-Gruppe. Wie stellen einige von ihnen und vor.







Video: Göbel, Nathalie

Aktionswoche

Am Montag, 26. August, beginnt die Aktionswoche der Friday For Future-Ortsgruppe VS. Die Eröffnungsaktionen beginnen um 13 Uhr auf dem Marktplatz in Villingen. An den Folgetagen ist jeden Morgen ab 10 Uhr Programm angesagt, so gibt es am Dienstag eine Müllsammelaktion und am Mittwoch eine Kleidertauschaktion. Zum Auftakt findet am Montag ab 19 Uhr ein Filmeabend statt. Das komplette Programm gibt es auf der Facebook-Seite der Gruppe. Außerdem gibt es eine Whatsapp-Gruppe zur Aktionswoche, in die man über das Smartphone und den Link fffutu.re/AWVS aufgenommen werden kann. Mit einer Mail an villingen-schwneningen@fridays-for-future.de kann man sich zudem für den Newsletter anmelden. (ath)