Hier das Programm der Aktionswoche am Marktplatz im Zentrum der historischen Villinger Innenstadt.

Montag, 26. August

Ab 9:00 Uhr Ankunft

12:00 Uhr Begrüßung

13:00 Uhr Eröffnungsaktionen

15:00 Uhr Kennenlernen

17:30 Uhr Abendessen

Ab 19:00 Uhr Filmeabend



Dienstag 27.August

8:00 Uhr Yoga

8:30 Uhr Frühstück

9:30 Uhr Befindlichkeitsrunde

10:00 Uhr Müllsammelaktion

11:30 Uhr Workshop: „Tier, Pflanze und der Mensch in der

Verantwortung: Von Gestern, Heute und Morgen“

12:30 Uhr Mittagessen

14:00 Uhr Workshop: „Mobilitätskonzepte in BW“

16:00 Uhr Workshop: „Coming back to life“

17:30 Uhr Abendessen

Ab 18:30 Poetry Slam



Mittwoch, 28. August

8:00 Uhr Yoga

8:30 Uhr Frühstück

9:30 Uhr Befindlichkeitsrunde

10:00 Uhr Kleidertauschaktion

12:30 Uhr Mittagessen

14:00 Uhr Transpiparty

16:00 Uhr Workshop: „Tribal technologies for a new earth“

17:30 Uhr Abendessen

19:30 Uhr Podiumsdiskussion: „Klimaschutz in der Kommune“

Donnerstag, 29. August

8:00 Uhr Yoga

8:30 Uhr Frühstück

9:30 Uhr Befindlichkeitsrunde

10:00 Uhr Linoldruck

12:30 Uhr Mittagessen

14:00 Uhr Workshop: „Vegane Ernährung“

16:30 Uhr Veröffentlichung der lokalen Forderungen

17:30 Uhr Abendessen

Ab 19:00 Uhr Rave

Freitag 30. August

8:00 Uhr Yoga

8:30 Uhr Frühstück

9:30 Uhr Befindlichkeitsrunde

10:00 Uhr Camp Abbau

12:00 Uhr Große Demo

anschließend Abreise