In der Oberen Straße stapeln sich Bierzeltgarnituren, Kisten mit Kabeln und allerlei technischem Zubehör. „Läuft“, sagt Markus Teichmann. Der 20-jährige Schonacher ist bei der Klima-Woche der Fridays for Future-Ortsgruppe VS für die Technik zuständig und verkabelt gerade Lautsprecherboxen. Seit dem frühen Morgen sind die jungen Leute schon am Werk. „Aufgestanden bin ich um drei“, sagt Markus, angefangen haben sie gegen 6 Uhr. „Ist das hier für die Aktionswoche?“ fragt eine Frau im Vorbeigehen. „Das finde ich gut.“

Villingen-Schwenningen Es kann losgehen: Fridays For Future-Gruppe ist bereit für das Großprojekt Klima-Woche Das könnte Sie auch interessieren

Die Klimaschützer haben in den vergangenen Wochen viel Zuspruch und Unterstützung erfahren und ihre Aktionswoche in relativ kurzer Planungszeit – nicht einmal vier Wochen – auf die Beine gestellt. Jonas Klein und Daniel Unruh sind derweil damit beschäftigt, Festzeltgarnituren aufzubauen. Beine ausklappen, umdrehen, wegtragen, ausklappen, umdrehen, wegtragen – bis es losgeht, ist noch einiges zu tun. Ab etwa 12 Uhr, sagt Markus Teichmann, starten die Eröffnungsaktionen. Um 19 Uhr gibt es außerdem einen Filmeabend, der Eintritt ist frei.