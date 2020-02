Prominester Helfer war am Mittwoch Oberbürgermeister Jürgen Roth der tatkräftig mit anpackte. „Ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal als OB hier helfen darf. Das Vesperkirchen-Team vollbringt hier tagtäglich eine super Leistung und versorgt mit Freude und großem Engagement die Gäste“, ist das Stadtoberhaupt begeistert.

OB Jürgen Roth bedient Gabriele King aus Königsfeld. Sie kommt jedes Jahr mindestens einmal zum Mittagessen in der Vesperkirche vorbei. Heute gibt es ein vegetarisches Menü, zuerst eine Grießklöschensuppe, gefolgt von einer Spätzle-Gemüsepfanne mit Champignons und Kartoffelsalat. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Aber auch Jürgen Roth scheut sich nicht vor der Arbeit – begrüßt die Gäste, serviert Suppen, Salate und volle Teller mit Spätzle und Gulasch. Die Bürgerinnen und Bürger nutzen die Gelegenheit und plaudern kurz mit dem OB und lassen sich gerne von ihm bedienen. Die Schicht umfasst viele Arbeitsbereiche. Tische eindecken, die Gäste der Vesperkirche bedienen, Getränke ausschenken und schließlich auch das Geschirr abräumen.

Beim Besteck trocknen (von links) Elisabeth Antolic, Manfred Speck und René Spendler. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Etwa 300 Menschen nehmen jeden Tag gemeinsam an einem Tisch Platz. Die Vesperkirche, die stets zu Beginn des Jahres vier Wochen lang in der Pauluskirche im Stadtbezirk Schwenningen ist, bietet täglich für Bedürftige ein Mittagessen für einen Euro an, lädt aber auch alle anderen herzlich ein. Viele Unternehmen aus der Region unterstützen die Vesperkirche finanziell oder schicken Personal, die sich die Helfer-Schürze umbinden. Mit dem OB haben beispielsweise auch sechs Auszubildende der AOK mitgeholfen.