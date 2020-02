Auch in Villingen regnet es noch ununterbrochen.

Video: Fröhlich, Jens

Die Hochwasserzentrale der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg dokumentiert und überwacht rund um die Uhr viele Pegelstände im Land. Seit dem Wochenende steigen fast alle gemessenen Werte deutlich an. Am Montagmorgen sind viele Messwerte in der Region noch im grünen Bereich. Lediglich der Breg-Pegel in Hammereisenbach blinkte bereits rot. Dort wurde der Wert für einen zweijährlichen Hochwasserstand schon erreicht.

Bild: Hochwasservorhersagezentrale

Eine Tendenz hin zu einem zweijährlichen Hochwasserstand zeigen auch die Pegel weiter flussabwärts in Wolterdingen und Donaueschingen.

Bild: Hochwasservorhersagezentrale

Noch nicht ganz so ausgeprägt war derweil die Hochwassersituation von Kirnach und Brigach.

Bild: Hochwasservorhersagezentrale

In Villingen sah es ebenfalls danach aus, dass der zweijährlichen Hochwasserstand erreicht wird.

Bild: Hochwasservorhersagezentrale

Hier rauschten die Wassermassen durch das tiefe Flussbett der Brigach durch die Stadt. Über das Ufer schaffte es das Wasser hier aber nicht.

Video: Fröhlich, Jens

Mit im Gepäck hatte das Wasser aus dem Schwarzwald große Stücke an Treibgut, was die Kraft des Stromes deutlich machte. Hier kommt ein ganzer Baumstamm angeschwommen.

Video: Fröhlich, Jens

Weiter flussabwärts in Marbach und Brigachtal hat das Wasser mehr Platz, sich auszubreiten. In mehreren Bereichen waren am Montagmorgen viele Felder überflutet.

Überflutungen durch die Brigach bei Brigachtal am Montagvormittag. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Sina Käfer mit ihrem Sohn Chris (links im Bild) sowie Katharina Supritz hatten sich am Montagmorgen zum Spaziergang nach Beckhofen aufgemacht. Dort stellte Uwe Seng vom Bauhof Brigachtal gerade das Schild „Hochwasser – Durchfahrt verboten“ auf. Die Einwohner von Beckhofen mussten über Tannheim und Überauchen den Weg nach Brigachtal nehmen. (jdk)

Sina Käfer mit ihrem Sohn Chris (links im Bild) sowie Katharina Supritz haben sich zum Spaziergang nach Beckhofen aufgemacht. Uwe Seng vom Bauhof Brigachtal stellt eben das Schild „Hochwasser – Durchfahrt verboten“ auf. | Bild: Jörg-Dieter Klatt

Auch der neue Fahrradweg von Brigachtal nach Marbach war überflutet.

Die Einfahrt zum neu angelegten Radweg nach Marbach ist ebenfalls überflutet. | Bild: Hans-Juergen Goetz

So geht es weiter

Laut Hochwasserzentrale haben die ergiebigen Niederschläge in weiten Teilen des Landes zu kleineren Hochwassern geführt. Vereinzelt hätten sich auch größere Hochwasser ausgebildet, wie sie, statistisch betrachtet, nur alle zehn Jahre vorkommen. Meldewerte wurden jedoch vielerorts überschritten.

Die Experten gehen von weiteren Regenfällen bis Dienstag im Bereich des Schwarzwaldes, der Schwäbischen Alb und dem Allgäu aus. Im Westen des Landes seien Wasserstände zwar teilweise schon wieder fallend, erneut kräftiger werdende Niederschläge in der kommenden Nacht könnten aber wieder zu einem erneuten Anstieg der Pegel führen.

Betroffen sei dann vor allem der Osten des Landes. Vereinzelt könne es dort im Laufe der Nacht zu einem zehnjährlichen Hochwasser kommen.

Der Wolfbach bei Pfaffenweiler um 12.30 Uhr. | Bild: Trippl, Norbert

Vor allem an kleineren und mittleren Gewässern könnten die Pegel daher weiter ansteigen. Spaziergänger und Autofahrer sollten gefährdete Bereiche meiden und vorsichtig unterwegs sein.

Auch beim Villinger Kneippbad ist das Wasser über die Ufer getreten. Vor zwei Jahren hatte der Fluss hier nach einem heftigen Unwetter die Kneippbadbaustelle überflutet. | Bild: Trippl, Norbert

Rückblick

Erfahren Sie in den nachfolgenden Berichten, wann und wo in den vergangenen Jahren Flüsse und Bäche in der Region über die Ufer getreten sind.

