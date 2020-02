Anhaltende Regenfälle sorgen für Hochwasser im gesamten Bregtal. Besonders anschaulich ist dies im Schönenbacher Tal zwischen Furtwangenund Schönenbach das zu großen Teilen überflutet war. Zu einem Einsatz mussten Helfer gegen Mittag nach Rohrbach ausrücken. Dort gab es Probleme an der gerade erst fertiggestellten neuen Brücke. Angeschwemmtes Material hatte vermutlich für eine Verstopfung gesorgt. Ein Bager riß die ohnehin zum Abbruch bestimmte Umleitungsstrecke auf, um für den Abfluß des angestauten Wassers zu sorgen.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Diese Zufahrt im Schönenbacher Tal vollständig überflutet.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Die neue Brücke in Rohrbach ist nur noch zu erahnen.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Wassermassen vor dem Vöhrenbacher Pflegeheim.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Die Miniaturmühle am Ausgang des Tribecktals in Vöhrenbach.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Eine Spaziergängerin in Vöhrenbach bestaunt das Hochwasser.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Die Hochwasserschutzmaßnahmen an der Breg in Vöhrenbach halten das Problem in Grenzen

Bild: Fürderer, Wolfgang

Da fehlt nicht mehr viel im Schönenbacher Tal.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Das Wasserrad in Schönenbach.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Tosende Wassermassen.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Land unter auch vor Vöhrenbach.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Ein Beobachter staunt über das überflutete Schönenbacher Tal.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Auch bei der ehemaligen Borchert-Säge in Vöhrenbach: Land unter.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Auch an dieser Brücke im Vöhrenbacher Oberangerweg.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Auch beim Vöhrenbacher Schwimmbad ist die Breg voll.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Die Ufer dieses Baches in Schönenbach sind nur noch zu erahnen.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Land unter in Schönenbach.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Die Beg bei der Vöhrenbacher Schützenbrücke.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Der Hochwassermauer in Vöhrenbach im Ortskern reicht noch aus.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Im Oberangerweg am Kanal fehlen aber nur noch zehn Zentimeter.

Bild: Fürderer, Wolfgang

Der Einsatz an der Rohrbacher Brücke.