Villingen-Schwenningen (cho) Die Musikakademie Villingen-Schwenningen leistet einen wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung des Villinger Kurgartens. Von Beginn an hat Akademieleiter Gerhard Wolf die Bemühungen des Freundeskreises Kurgarten unterstützt, dieses Kleinod an der Brigach wieder verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken. Eine ganze Reihe von Kurgarten haben bereits zahlreiche Besucher angelockt und im August geht es weiter. Am Sonntag, 11. August um 11 Uhr, spielt ein Posaunenquintett der Akademie und die jungen Nachwuchsmusiker präsentieren ein abwechslungsreiches Programm. Das Ensemble besteht aus Lucas Kienzler, Johannes Markhart, Jannik Hoffmann, Simon Strässle und Florian Möhrle. Zuletzt waren die Musiker beim Wandelkonzert des Sinfonieorchesters zu hören, wo sie auch alle regelmäßig mitspielen.

Die jungen Musiker haben alle einen ganz unterschiedlichen Hintergrund, so hat Florian Möhrle seine Zimmermanslehre abgeschlossen und möchte Architektur in Konstanz studieren. Seit Kindergartenzeiten in Meersburg kennt er Jannik Hoffmann und beiden war schon im Alter von vier Jahren klar, dass sie Posaune lernen wollen. Der Grund: „An der Fasnet marschieren die Posaunisten immer voraus“, erinnert sich Jannik Hoffmann, der nach zwei Erasmus-Semestern in Österreich wieder in Trossingen Schulmusik studiert.

Johannes Markhart hat letztes Jahr Abitur gemacht und will jetzt Chemie in Heidelberg studieren. Er hat beim Tag der offen Tür bei der Musikschule Meersburg die Posaune für sich entdeckt. Lucas Kienzler hat gerade seinen Bachelor in Schulmusik in Trossingen abgeschlossen und fängt nun mit dem Masterstudium an. Er hat mit dem Posaune spielen angefangen, weil Posaunisten im örtlichen Musikverein in Gremmelsbach gefehlt haben. Simon Strässle geht noch zur Schule, er kommt aus einer musikalischen Familie in der alle Geschwister ein Instrument spielen. Die Verbindung zur Musikakademie kam über Christof Mößmer, der dort Dozent ist und alle jungen Musiker, bis auf Lucas Kienzler, unterrichtet hat. Er wollte die talentierten Jung-Musiker fördern und unterstützen, die unter anderem schon einen zweiten Platz beim Bundeswettbewerb „ Jugend Musiziert“ errungen haben. So kamen sie unter das Dach der Musikakademie, für die sie regelmäßig auftreten.

Im Kurgarten erklingen klassische Werke von Rovigo, Telemann und Schumannn genauso wie bekannte Ohrwürmer wie Bohemian Rhapsody, Hey Jude oder das melancholische „A song for Japan“. Das Konzert am Sonntag, 11. August beginnt um elf Uhr, der Eintritt ist frei, die Organisatoren freuen sich über Spenden