Der SÜDKURIER war den ganzen Abend auf der Kulturnacht unterwegs und hat viele Videos von den Bühnen, Künstern und Ständen gemacht. In unserer Video-Übersicht können Sie sich den Abend bequem noch einmal ansehen.



Die Eröffnung der 13. Kulturnacht durch OB Rupert Kubon

Video: Jens Fröhlich



Der Auftritt der Doubletown Bigband VS





Die Stadtmusik Schwenningen tritt auf der Hauptbühne auf





Bei der Griechischen Gemeinde gab es leckere gegrillte Fleischspieße





Die Dance Kids vom Tanzsportclub VS auf der Bühne am kleinen Muslenplatz





Die Gruppe Move it! vom Tanzsportclub VS auf der Bühne am kleinen Muslenplatz





Die Rhytmisch Sportgymnastik der TG Schwenningen auf der Bühne am kleinen Muslenplatz



Die Hip Shakers der TG Schwenningen auf der Bühne am kleinen Muslenplatz





Villinger Fasnet in Schwenningen. Die Krawazi Ramblers heizen bei der Kulturnacht ein.







Sänger Marius spielt auf der Bühne in der Metzgergasse





Das Jugendblasorchester Villingen auf der Bühne im Mauthepark







Hula-Tanz





Die Band Roccaine heizt beim Rotary Club ein





The Mantics machen Stimmung vor dem Cafe-Restaurant Siesta





Die Band WetJacket rocken den Hockenplatz





Die Caverhill Guardians präsentieren schottische Klänge vor dem Irish Pub





Videos vom Auftritt der Band Diva auf der Hauptbühne auf dem Muslenplatz.







Videos vom Auftritt der Kultband Spider Murphy Gang auf der Hauptbühne auf dem Muslenplatz.













So schön war das Abschlussfeuerwerk!



