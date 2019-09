Seit dem Frühjahr gibt es in Unterkirnach keinen Wochenmarkt mehr. Im gesamten Ort gibt es weder einen Hofladen mit regionalen Produkten, noch eine Frischetheke im Supermarkt. Das soll sich ab Freitag ändern: Um 11 Uhr startet der Markt auf dem Mühlenplatz in der Ortsmitte der Gemeinde und bietet ab sofort freitags regelmäßig frische Waren zum Verkauf. Drei Markthändler sind bisher für den Wochenmarkt vorgesehen.

Wochenmarkt

Jeden Freitag von 11 Uhr bis 16.30 Uhr findet auf dem Mühlenplatz in Unterkirnach ein kleiner Wochenmarkt statt. Los geht es am kommenden Freitag, 20. September. Frische und regionale Produkte werden zum Verkauf angeboten. Landwirte aus der Region haben die Möglichkeit, Saisonales auf dem Markt zu verkaufen. Um eine vorherige Anmeldung bei Sabine Bader (07721 8008-56) wird gebeten. Es fällt keine Standgebühr an. (may)