Drei Verletzte sind die Folge eines Unfalls, der sich am Samstagabend, 5. Februar, gegen 18.10 Uhr, auf der Landesstraße 277 zwischen Tuttlingen und Nendingen ereignet hat. Laut Polizei sei der betrunkene 50-jährige Fahrer eines BMW auf der Fahrt in Richtung Nendingen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal in einen entgegenkommenden Dacia gekracht.

Versuchte Flucht

Sowohl der 30-jährige Fahrer des Dacia als auch dessen beiden Mitfahrer wurden laut Polizei bei dem Unfall verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens sei bislang nicht bekannt. Unmittelbar nach dem Unfall versuchte der betrunkene und beim Unfall unverletzt gebliebene BMW-Fahrer zu flüchten, habe aber durch die Polizei festgenommen werden können.

Über zwei Promille

Da ein beim BMW-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, musste der Mann sich einer Blutentnahme im Krankenhaus Tuttlingen unterziehen. Neben Führerscheinrechtlichen Maßnahmen muss sich der 50-Jährige nun noch in einem Strafverfahren wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall mit Verletzten verantworten.