Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Arbeitsunfall gegen 14.30 Uhr auf einer Baustelle in der Katharinenstraße. Bei Tiefbauarbeiten rutschte Erdreich in einen Graben und verschüttete einen Bauarbeiter bis über die Hüfte. Der Mann war eingeklemmt und musste vom Rettungsdienst und der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik.