David Moosmann, Gründer und Seniorchef des Schreinereibetriebs Moosmann in Tennenbronn, ist kurz vor seinem 85. Geburtstag verstorben.

Schreiner von der Pike auf

David Moosmann wurde am 24. Dezember 1937 geboren und wuchs als Kind von Josef und Sofie Moosmann mit sieben Geschwistern auf dem Hasenhof im Ramstein auf. Nach der Volksschule absolvierte er von 1951 bis 1954 eine Schreinerlehre bei der Firma Laden- und Schaufensterbau Ganter in Schramberg, wo er anschließend ein Jahr als Geselle arbeitete, ehe er zur Schreinerei Hettich, ebenfalls in Schramberg, wechselte. 1966 legte er die Meisterprüfung ab und arbeitete von 1967 bis 1970 bei der Schreinerei Finkbeiner in St. Georgen.

Selbstständigkeit ab 1970

1970 machte sich David Moosmann mit seinem eigenen Schreinereibetrieb und einem weiteren Mitarbeiter in der Koppenmühle, Unterm Dorf in Tennenbronn, selbstständig. 1980 wurde der Betrieb durch die Übernahme der Schreinerei Karl Hermann samt dessen Mitarbeitern vergrößert.

Fusion im Jahre 1985

1985 wurden die beiden Schreinereistandorte in einem Neubau mit Spänesilo in der Hauptstraße 90 in Tennenbronn zu einem Betriebsstandort zusammengeführt. Zu dem Zeitpunkt beschäftigte die Schreinerei Moosmann elf Mitarbeiter. 2002 übergab David Moosmann den Betrieb an seinen Sohn Christoph, der den Beruf mit derselben Leidenschaft ausführte und den Betrieb weiter ausbaute. In seiner aktiven Schreinerzeit bildete David Moosmann 35 Azubis aus.

Schicksalsschlag durch Corona

Im vergangenen Jahr ereilte David Moosmann ein familiärer Schicksalsschlag. Sein Sohn Christoph und seine Enkelin Natalie verstarben im Frühjahr 2021 kurz hintereinander an Corona. Der bis zum Tod des Firmeninhabers als Einzelunternehmen geführte Betrieb wird seither als GmbH weitergeführt, Inhaberin ist Heidrun Moosmann. Kaufmännischer Geschäftsführer ist Tobias Moosmann, für den technischen Bereich ist Schreinermeister Patrick Fleig verantwortlich. Das Unternehmen hat aktuell 35 Mitarbeiter.

Abschied am Freitag

Das Totengebet findet am Freitag, 9.30 Uhr, und der Trauergottesdienst um 10 Uhr in der katholischen Kirche in Tennenbronn statt. Anschließend Urnenbeisetzung auf dem Oberen Friedhof. David Moosmann hinterlässt eine Ehefrau, vier Kinder und sechs Enkel.