Die Häser und Larven sind abgestaubt, die Schellen poliert. Bald geht es auch in Schrambergs vermutlich närrischstem Ortsteil rund. Im Mittelpunkt der Tennenbronner Fasnet steht das 50-jährige Jubiläum der Narrengilde Pfrieme-Stumpe. Wir haben alle Fasnettermine auf einen Blick.

Auftakt ist am Freitag, 27. Januar. Nach dem Festakt der Narrengilde Pfrieme-Stumpe für geladene Gäste findet ab 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) im Festzelt beim Dorfweiher eine Dance Night mit verschiedenen Showtanzgruppen statt.

Auch die Jüngsten sind voll mit dabei bei den Tennenbronner Fasnetveranstaltungen. Das Bild stammt vom Erzknappenball 2019. | Bild: Sprich, Roland

Am Samstag, 28. Januar, findet um 13 Uhr der Kinderumzug statt. Ab 20 Uhr gibt es im Festzelt unter dem Motto „Brauchtum meets Gaudi“ einen Abend mit Brauchtumsdarbietungen und der „Joe Williams Band“. Die Formation bietet Partymusik der 70er, 80er und 90er-Jahre.

Am Sonntag, 29. Januar, findet um 9.30 Uhr die Narrenmesse in der katholischen Kirche statt. Um 13.30 Uhr setzt sich der große Jubiläumsumzug in Bewegung. 42 haben sich angekündigt. Achtung: Die Umzugsstrecke verläuft entgegengesetzt der üblichenen Route beginnend etwa ab Höhe der Tankstelle und endet am Festzelt beim Dorfweiher, wo es anschließend auch ein Bühnenprogramm geben wird.

Hier gibt Karten Karten für den Showabend mit der Joe-Williams-Band gibt es im Vorverkauf an der Classic-Tankstelle in Tennenbronn. Weitere Infos finden sich außerdem auf den Internetseiten: www.pfrieme-stumpe.de und www.erzknappen.de

Nach einer Erholungspause geht es am schmotzigen Donnerstag, 16. Februar, mit dem Ball der Narrenzunft Erzknappen weiter. Zum Motto „Knappiländ“ wollen die Erzknappen die Festhalle in ein Märchenland verwandeln. Die zunfteigenen Kinder-, Damen- und Männerballettgruppen werden auftreten und es wird auch wieder die bereits legendären Werbevideoclips geben.

Auch die Guggenmusik Alcaputti hat Grund zum Feiern. Sie wird 33 Jahre alt. Gefeiert wird aber erst im März. | Bild: Sprich, Roland

Am Samstag, 18. Februar (Fasnachtssamstag), findet nachmittags das Fassdaubenrennen statt, dieses Mal im Dorf und nicht am Gästetreff. Sollte die aktuelle Schneelage kein Fassdaubenrennen im Schnee zulassen, werde es ein Alternativprogramm geben, so die Veranstalter. Abends wird der Tennenbronner Ortskern in und rund um die Halle zum Narrendorf.

Am Sonntag, 19. Februar, findet ab 13.30 Uhr der reguläre Fasnetumzug mit Beteiligung von Tennenbronner Vereinen statt.

Am Dienstag, 21. Februar, wird die Fasnet auf dem Dorfplatz verbrannt. Damit ist für die Tennenbronner Narren jedoch noch nicht Schluss. Denn am Samstag, 4. März, gerät das närrische Blut noch einmal in Wallung, wenn die Guggenmusik Alcaputti ihr 33-jähriges Bestehen feiert. In der Festhalle werden verschiedene Guggenmusiken ihre musikalische und lautstarke Aufwartung machen.