Wegewart Reiner Böhmann berichtete in der Generalversammlung des Schwarzwaldvereins Tennenbronn von zahlreichen Aktivitäten. Einen wesentlichen Anteil der Wegewartung nehmen die 96 Kilometer des gesamten Wegenetzes in Anspruch.

Bäume stürzen auf Wege

Ursache der Instandsetzungen seien vor allem die Folgen von Stürmen, im Winter umgestürzter Bäume und durch Holzfällarbeiten verschwundene Wegemarkierungen. Der Wegewart berichtete, dass Wege freigeschnitten und gemulcht wurden. Auf Kontrollgängen wurden Wegemarkierungen überprüft und gereinigt. Aus Richtung Wintermoos zum Unterschiltacher Weg wurde der Weg verlegt und neu beschildert.

Findlinge halten die Bank

An der Wassertretanlage beim Schwimmbad wurde eine neue Sitzbank installiert. Als Befestigungsort wurden zwei Findlinge ausgesucht. Wegen der neuen Windräder auf der Falkenhöhe ist der Mittelweg verlegt worden. Die neue Streckenführung verläuft nun vom Schenkenbauer in Richtung „Oberes Wirtshäusle“, vorbei am Mooshof zum Windkapf. Inzwischen wurde der neue Weg im digitalen Netz aktualisiert. An der neuen Wegemarkierung beteiligten sich die Schwarzwaldvereine von Lauterbach und Hornberg, so Reiner Böhmann.

45 Schilder ersetzt

Im Bericht erfuhren die Mitglieder, dass Sturmschäden die beiden Wegwarte auf Trab gehalten hatten. 73 Stunden wurden für Aufräumen und Instandsetzen benötigt. 45 Schilder wurden ersetzt oder neu angebracht. Möglicherweise stehen beim Windpark Falkenhöhe in Richtung Schramberg Instandsetzungsarbeiten an, sobald die Kabeltrasse des Windparks neben dem Auerhahnweg bearbeitet wird.

Als Schriftführerin im Amt für Öffentlichkeitsarbeit konnte Cornelia Staiger von vielen Veröffentlichungen berichten. Das Hauptaugenmerk liege dabei auf den Ankündigungen zu den Wanderungen und anderweitigen Aktivitäten. Das Aktualisieren der Internetadresse gehöre ebenfalls zu den Informationsaufgaben. Ortsvorsteher Manfred Moosmann leitete die Entlastung und die Wahl des Vorsitzenden.

