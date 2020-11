Kaum, dass die Fasnet vorbei war, sei die Corona gekommen, so Pfrieme-Stumpe-Gildemeisterin Helga Wölk anlässlich der Hauptversammlung des Vereins am Freitag. „Das hatten wir in unserer fast 50-jährigen Geschichte noch nie, dass die Hauptversammlung unter solchen Bedingungen durchgeführt wird“, ergänzte sie bei der Begrüßung in der Festhalle. Die Hygienemaßnahmen wurden bereitwillig von den 50 Anwesenden eingehalten.

Langjährige, verdiente Mitglieder wurden mit einer Urkunde für ihre Treue ausgezeichnet. Seit 40 Jahren sind Erika und Rocco Del Colle, Ingrid Hermann und Manfred Weißer bei den Pfrieme-Stumpe. Auf 25 Jahre Gildezugehörigkeit blicken Gerlinde und Werner Eckert, Marco Hirt, Yvonne Obergfell und Daniela Stoll.

Vom Fest zum 20-jährigen Bestehen der „Linde-Wieble“ berichteten Wölk und Yvonne Obergfell, welche stellvertretend für die erkrankte Schriftführerin den Jahresbericht gab. Eine feste Größe der Narrengilde sind die Damen der Showtanzgruppe „One2Step“. So sagt Helga Wölk: „Sie haben Hallen und Zelte gerockt.“ Für die Gildemeisterin steht fest: „Wir waren die letzte Fasnet eine tolle Truppe und wir hatten viel Spaß und haben viel gelacht.“

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie waren keine Treffen mehr möglich. Die Sommerferienveranstaltung „Summerland“ wurde abgesagt, womit ein finanzieller Verlust in der Kasse zurückgeblieben ist. Trotzdem kann Kassiererin Helga Moosmann den Kassenbericht positiv abschließen.

Udo Reinke übernahm die Entlastung des Gilderats. Die sich anschließende Neuwahl ergab folgendes Ergebnis: Zweiter Vorsitzender bleibt Volker Obergfell. Im Amt bestätigt wird Kassiererin Helga Moosmann. Für den scheidenden Zeugwart Winfried Lehmann wählt die Versammlung Fabian Kaltenbacher. Aufgrund der derzeitigen Situation kann zumindest für die Fasnetsaison 2021 keine Vorschau gegeben werden, so Helga Wölk. Bereits heute blicken die Narrenräte auf das Jahr 2022, zum 50-jährigen Jubiläum der Narrengilde Pfrieme-Stumpe.