Eine heftige Diskussion entbrannte in der Tennenbronner Ortschaftsratssitzung um einen von der Stadt Schramberg geplanten Erlass einer Katzenschutzverordnung. Damit sollen Katzenhalter zur Kastration ihrer freilaufenden Katzen verpflichtet werden. So will die Stadt die unkontrollierte Vermehrung freilebender Katzen eindämmen.

Wie Cornelia Penning vom Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Schramberg erläuterte, würden Katzen ohne menschliche Betreuung und medizinischer Versorgung signifikant häufiger an Katzenkrankheiten leiden. Dieses unnötige Tierleid gelte es zu verringern. Claudio Di Simio, Vorsitzender des Tierschutzvereins Schramberg, sagte, der Tierschutzverein „kämpft seit 30 Jahren dafür, dass Katzenhalter ihre Katzen kastrieren lassen.“ Viele Halter verweigern: Viele Katzenhalter würden die Kastration ihrer Tiere jedoch vehement verweigern. Bislang habe man dagegen keine rechtliche Handhabe gehabt. Dies könnte eine Katzenschutzverordnung ändern. Man könnte dadurch die Kastration unter Androhung eines Zwangsgeldes einfordern. 2017 seien 51 freilebende Katzen von den Tierschützern eingefangen und vom Tierarzt kastriert worden. Auch seien etliche Katzen mit schweren Erkrankungen aufgefunden worden.

Die Haltung der Ortschaftsräte war gespalten. Oskar Rapp sieht es als „unverhältnismäßig, die Bürger so zu bevormunden und eine unzumutbare finanzielle Belastung.“ In erster Linie wären wohl Landwirte betroffen, die meist mehrere Katzen auf ihrem Hof halten würden. Wie Peter Bösch, selbst Landwirt, sagte, würden die Katzen dort gehalten, um den Hof „frei von Nagetieren zu halten.“ Danny Barowka appellierte an die „Vernunft und Verantwortung, die jeder Tierhalter gegenüber seinem Tier hat.“ Knappe Abstimmung des Gremiums: Monika Kaltenbacher weist eine gewisse Berechtigung für diese Kastrationspflicht nicht von der Hand. „Es gibt schon viele verwahrloste Katzen.“ Mit sieben Ja- und vier Neinstimmen stimmte das Gremium letztendlich für die Einführung einer Katzenschutzverordnung. Endgültig entscheidet der Gemeinderat Schramberg darüber.