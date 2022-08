Gleich drei Mal musste die Feuerwehr am Dienstag ausrücken. Weil in einer Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße das Essen auf dem Herd angebrannt war – die Feuerwehr kontrollierte und belüftete die Wohnung.

St. Georgen Jetzt ist die Ursache für schweren Brand in St. Georgen klar Das könnte Sie auch interessieren

Weil ein Anwohner auf der Halde in einer psychischen Ausnahmesituation die Polizei auf Trab hielt. Und die Feuerwehr unterstützen musste.

Unkraut mit Abfallgerät abgebrannt

Und weil ein Bewohner in der Frongartenstraße eine starke Rauchentwicklung entdeckte und die Feuerwehr alarmierte. Der Grund: Ein Hausbesitzer hat in seinem Garten mit einem Abflammgerät Unkraut abgebrannt, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte und aufgrund der Dürre auch nicht ungefährlich war.

Auch wenn der Anwohner, der Feuerwehr nach, einen Gartenschlauch in Reichweite hatte. Die Feuerwehr bewässerte die rund zehn Quadratmeter große abgeflammte Fläche.