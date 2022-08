So wird man Ersthelfer

Die Voraussetzung: Zunächst eine Mitgliedschaft im Rotkreuzverein St. Georgen. Dann erhalten die künftigen Helfer eine passende Ausbildung in rund 40 Ausbildungsstunden. Medizinische Vorkenntnisse etwa als medizinische Fachangestellte werden anerkannt. Zusätzlich erhalten die Probanden eine Schulung in Herz-Lungen-Wiederbelebung und eine Einweisung in die Fahrzeugtechnik und Dokumentation. Kontakt: Telefon: 07721/89880. Oder per Mail an heiko.knickrehm@drk-vs.de