St. Georgen vor 4 Stunden

Unbekannte zünden Briefkasten an – ein Anwohner kann Schlimmeres noch verhindern

Einen Briefkasten haben unbekannte Täter am Sonntag in Peterzell angezündet. Dadurch geriet der Rasen um den Briefkasten in Brand. Nur eine schnelle Reaktion verhindert größere Schäden.