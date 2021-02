St. Georgen hat ein kunterbuntes Vereinsleben. In mehr als 100 Sport-, Musik-, Brauchtums-, Kultur-, sozialen und kirchlichen Vereinen können sich die Bürger engagieren. Sie alle vereint seit knapp einem Jahr, dass das Vereinsleben seit Beginn der Corona-Pandemie weitgehend brach liegt. In einer Serie stellen wir einige dieser Vereine vor, wie sie in der Zeit, in der persönliche Zusammenkünfte nicht möglich sind, dennoch Kontakt zu ihren Mitgliedern halten. Heute: Der Turnverein St. Georgen.

Sportbetrieb seit 16. März 2020 eingestellt

Mit der Einstellung des Sportbetriebs am 16. März begann für St. Georgens mitgliederstärksten Verein die Herausforderung, Angebote für die Mitglieder zu entwickeln, damit diese auch ohne den regelmäßigen Besuch von Kurs- und Trainingsabenden sportlich aktiv bleiben können. Mit Unterstützung von Online-Infoveranstaltungen des badischen Turnerbundes wurden Hygienekonzepte gemäß der jeweils geltenden Corona-Verordnung entwickelt.

Mitglieder in zwei Briefen informiert

Wie TV-Vorsitzender Gerhard Mengesdorf sagt, „wurden die Mitglieder mit zwei Corona-Mitgliederbriefen im April und im Juni über das Geschehen und die Situation im Verein informiert. Auch zum Jahreswechsel haben alle Vereinsmitglieder einen Weihnachtsbrief des Vorstandes erhalten. Das waren mehr als 1000 Briefe.“ Darüber hinaus haben die älteren Mitglieder bereits im Frühjahr ein kleines Bewegungsprogramm als Morgengymnastik erhalten.

Übungsstunden per Live-Chat

Einzelne Gymnastikgruppen und eine Tanzgruppe halten bis heute ihre Übungsstunde per Live-Chat ab. „Inzwischen erstellen wir eigene Trainingsvideos für Erwachsene, die ein bisschen Alltagsgymnastik machen möchten. Die Videos sind nicht besonders schwer und haben eine Länge zwischen 20 und 40 Minuten. Sie können über unsere Homepage auf YouTube abgerufen werden“, so Mengesdorf. Demnächst soll es die Übungen auch als bebilderte Trainingsvorlage geben, die, kontaktlos, in Abholtaschen an der TV-Turnhalle entnommen werden können.

Um den Kontakt zu den jungen Mitgliedern zu halten, hat der Turnverein vor kurzem einen Schneemann-Wettbewerb ins Leben gerufen. an dem sich zahlreiche Kinder beteiligten. | Bild: Turnverein

Um die Kinder sportlich fit zu halten, wurde ihnen die Kinderturn-App der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg empfohlen. „Des Weiteren haben wir die Kinder aufgefordert, von sich Fotos beim Turnen zu Hause zu machen und uns zukommen zu lassen.“ Auch für Kinder werden Trainingsvideos geplant. Angesichts der tollen Schneelage wurde zudem ein Schneemann-Wettbewerb ins Leben gerufen.

Ball- und Mannschaftssportarten haben es schwer

Während die Turn- und Gymnastikgruppen so ihre Übungseinheiten zuhause absolvieren können, haben es die Ball- und Mannschaftssportarten schwer. Die Badmintonabteilung unternahm im Sommer zu den gewohnten Trainingszeiten kleine Wanderungen. „Die Tischtennis- und die Volleyballspieler sehen dagegen im Moment keine Möglichkeit, ihren Sport anzubieten, auch nicht in virtueller Form“, wie der Vorsitzende bedauert.

Eine Ausnahme bildet hier die Handballabteilung. Für die Aktiven gibt es kurze Video-Fitnessprogramme. Um den Kontakt zum Handballnachwuchs in St. Georgen zu halten, gab es zu Weihnachten für die 160 Kinder einen Weckenmann mit weihnachtlichen Grüßen der Abteilung.

Die Handballer ließen sich auch einiges einfallen, um ihre Fans an den wenigen Heimspielen, die stattfinden konnten, wenigstens virtuell teilhaben zu lassen. Wer keinen Platz in der Halle bekam, konnte die Spiele live im Internet verfolgen.

Sportliche Events wie der Stadtfestlauf (Bild), und der gesamte Wettkampfsport sind beim Turnverein im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen. Für den Verein waren deswegen finanzielle Verluste in fünfstelliger Höhe zu verkraften. | Bild: Sprich, Roland

Verluste in fünfstelliger Höhe

Finanziell belastete die Situation die Vereinskasse nicht unerheblich. „2020 sind sämtliche Veranstaltungen ausgefallen: Showtanzwettbewerb, Stadtfest, Stadtfestlauf, Vereinsabend und der gesamte Wettkampfbetrieb. Darunter leidet nicht nur der Gemeinschaftsgedanke, wir mussten auch auf Erträge in fünfstelliger Höhe und Sponsoreneinnahmen verzichten“, schildert Gerhard Mengesdorf. Zur Abmilderung des Verlustes gab es Mittel aus dem Soforthilfe-Programm Sport des Landes Baden-Württemberg.

Mitglieder halten dem Verein die Treue

„Das Wichtigste ist, dass die Mitglieder uns die Treue gehalten haben. Ihr Beitrag ist die wichtigste Säule unserer Finanzierung. Damit können wir bisher den Verein immer noch wirtschaftlich stabil halten.“