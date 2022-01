Die St. Georgener Schulen planen eine gemeinsame Impfaktion. Es habe hierzu mehrere Anfragen gegeben, deshalb sei man aktiv geworden, wie Jörg Westermann, Rektor der Robert-Gerwig-Schule und geschäfsführender Schulleiter der St. Georgener Schulen, sagt.

„Wir halten jede Möglichkeit, die Anzahl der Geimpften zu erhöhen, für sinnvoll und unterstützenswert.“ Jörg Westermann, Rektor

„Diese Idee – eine solche Aktion gibt es auch in Donaueschingen – haben wir aufgegriffen und in der letzten Schulleiterkonferenz in St. Georgen beschlossen“, sagt Westermann. Man halte jede Möglichkeit, die Anzahl der Geimpften zu erhöhen, für sinnvoll und unterstützenswert.

Schulleiter Jörg Westermann | Bild: Ganter, Patrick (Archiv)

Derzeit gibt es deshalb eine Abfrage unter den Eltern und Schülern, um das Interesse an der Aktion abzufragen. „Um den zeitlichen Rahmen festlegen zu können und auch die entsprechende Menge Impfstoff zu ordern“, sagt Westermann.

Der genaue Ablauf solle erst festgelegt werden, wenn diese Rückmeldungen vorliegen. Zeit hierfür haben die Schüler mit ihren Eltern noch bis Donnerstag. Die Organisation werde in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung, den Ärzten und dem Landratsamt erfolgen.