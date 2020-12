von SK

Das Rathaus St. Georgen bleibt in der Zeit vom Donnerstag, 24. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 3. Januar, geschlossen.

Mit dem Bund-Länder-Beschluss vom 25. November wurden Arbeitgeber dazu angehalten, so erläutert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung, aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie zwischen den Jahren den Betrieb zu schließen, um bundesweit den Grundsatz „Wir bleiben zuhause“ umsetzen zu können.

Zwischen dem 28. und 30. Dezember besteht ein Notdienst für die Abteilungen Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt und Standesamt. Die Ämter sind zu den regulären Öffnungszeiten besetzt und über die zentrale Rufnummer 07724/87193 erreichbar. In dieser Zeit werden Termine ausschließlich in dringenden und unaufschiebbaren Fällen vergeben. Ab Montag, 4. Januar, ist das Rathaus dann wieder wie gewohnt geöffnet.

Das Deutsche Phonomuseum sowie das Hallenbad bleiben aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen.