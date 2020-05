Die Firma Weisser will sich von 130 Mitarbeitern trennen. „Zur Unternehmensbestandssicherung„, wie Weisser in einer Mitteilung erläutert, sei dieser Schritt notwendig. Zudem werde die Kurzarbeit, die im Betrieb seit Anfang April gilt, auf im Schnitt 60 Prozent ausgebaut und soll bis mindestens Ende des Jahres Bestand haben. Insgesamt, mit dem Standort in Schwenningen und den Auszubildenden, hat die Firma 495 Beschäftigte.

„Seit Anfang des laufenden Jahres sind die Auftragseingänge in den Bereichen Maschinenverkauf und

Service stark eingebrochen“, heißt es in einer Mitteilung. Zudem müsse das Maschinenbauunternehmen Weisser auch längerfristig von einem reduzierten Auftragseingang ausgehen, da die wirtschaftliche Konjunktur sich global durch den Corona-Lockdown stark abgekühlt habe. Gesamtwirtschaftlich sei erst mit einer Erholung im Jahr 2022 zu rechnen.

St. Georgen J.G. Weisser und Schmidt Technology beantragen Kurzarbeit Das könnte Sie auch interessieren

Die Mitarbeiter seien über die Stellenstreichungen am Mittwoch informiert worden. Unangetastet bleibt von den angekündigten personellen Maßnahmen die Ausbildung. „Es kann jedoch zum heutigen Zeitpunkt bereits sicher bestätigt werden, dass die Ausbildung in unserem Unternehmen in den gewerblichen und kaufmännischen Bereichen unverändert weiter geht und in diesem Umfang auch bestehen bleibt“, so die Firma Weisser.

Nach einem wirtschaftlich schwachen Start ins Jahr 2020 hatten die Geschäftsführer Thorsten Rettich, Robert Rettich und Dennies Thiesen im Februar einen positiven Trend gesehen. „Das Geschäft nimmt derzeit wieder Fahrt auf“, sagte Thorsten Rettich in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER im Februar. Durch den Ausbruch der Corona-Pandemie, die auch Weisser mit voller Wucht traf, entwickelte sich die Situation dramatisch in die andere Richtung.

St. Georgen Trotz angespannter Monate: Der Blick der Firma J.G. Weisser Richtung Zukunft ist positiv Das könnte Sie auch interessieren

Trotzdem war das Ziel im Februar noch klar. Man wollen nicht an den Mitarbeiterstamm rangehen und nach wie vor ausbilden. Doch auf die Bremse drückte Weisser schon zu diesem Zeitpunkt und verhängte einen Einstellungsstopp, alle Stellenangebote waren gestrichen.